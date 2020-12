“La conjunción lingüística es lo legal”; “El bilingüismo excluye”: la inmersión lingüística, a debate

La Ley Celaá elimina el castellano como lengua vehicular, que es la lengua que se utiliza en la enseñanza cuando en una Comunidad Autónoma conviven distintas lenguas. Gesto que ha avivado la polémica sobre la inmersión lingüística en Cataluña. Un sistema que algunos consideran que excluye al castellano en las aulas.

Hablamos con la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, Ana Losada y con la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana. Mientras la asociación que representa Losada defiende el castellano como "lengua de comunicación en el conjunto del proceso educativo junto con la otra lengua" de la autonomía, Plataforma per la Llengua se define como "la ONG del catalán". Su razón de ser es promover la lengua catalana como "herramienta de cohesión social".

¿QUÉ ES LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA?

Ana Losada: “Es la exclusión del español y de la cultura española de la escuela catalana. Responde a criterios políticos y no pedagógicos. Se pretende que los alumnos catalanohablantes puedan estudiar en su lengua materna y los castellanohablantes no puedan hacerlo".

Mireia Plana: "Es un sistema, una metodología de enseñanza que utiliza un entorno en una lengua para que las personas que no la conocen la conozcan mejor. En sus principios fue un pacto social ampliamente aceptado, propuesto por padres de niños que eran castellanoparlamentes porque querían que sus hijos aprendieran en catalán. Fue fruto de un gran pacto social en Santa Coloma de Gramenet, donde muchos son castellanohablantes".

¿LOS ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN CATALUÑA ACABAN LA FORMACIÓN OBLIGATORIA CON UN BUEN NIVEL DE CASTELLANO?

Mireia: "La inmersión lingüística consiste en que los niños que no tienen acceso a la lengua catalana, la puedan aprender. El sistema escolar en Cataluña es un sistema de conjunción lingüística, los niños cuando acaban la escolarización obligatoria acaban con un buen nivel de las dos lenguas. El hecho que en algunas escuelas el nivel de catalán o castellano sea menor, es discutible. Yo hice toda la escolarización en catalán, y no he tenido traumas ni problemas para aprender el castellano. El argumento de que se aprenda en una lengua distinta a la materna dificulta el aprendizaje, es discutible".

Ana: "La conjunción lingüística no es que los alumnos cuando acaben la enseñanza dominen las dos lenguas, es el sistema legal en Cataluña, la inmersión no. Es un sistema que obliga a que las dos lenguas oficiales sean lenguas en la enseñanza, que enseñen contenidos. No hay ninguna prueba que demuestre que los alumnos dominan el castellano en un registro estándar culto y que ese dominio es comparable a otras Comunidades que no son bilingües. No existe porque el Gobierno de la Generalitat se ha negado a este tipo de prueba. Eso sí, existen pruebas cuyo análisis indica que los alumnos castellanohablantes fracasan más en la escuela que los alumnos que hablan en catalán, con las mismas condiciones socioeconómicas. Una son las pruebas PISA, que indican que los alumnos castellanohablantes tienen 11 puntos menos que los catalanohablantes".

LA LEY CELAÁ ELIMINA EL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR, ¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE?

Mireia: "La lengua vehicular es la que se utiliza en la escuela en la relación con los padres con el resto de la comunidad educativa. Eso no quiere decir que se escolarice a los niños solo en catalán. Esto es así porque aunque ambas lenguas son oficiales en Cataluña, no partimos del mismo nivel. Cuando los niños salen del aula, el castellano es predominante. Para paliar esto, a cada lengua hay que darle el tratamiento que necesita. Esto se hace para equilibrar el nivel de ambas lenguas al acabar la escolarización".

Ana: "En ningún centro público el castellano es vehicular. El bilingüismo es posible. Que sea obligatoria una lengua y la otra esté excluida, no pasa en ningún otro sitio que no sea Cataluña. Estamos en contra de que se retire el castellano de la lengua vehicular. Es la lengua en la enseñanza. Es la lengua materna del 55% de los alumnos. El nacionalismo defendió durante los años 70 que los alumnos catalanohablantes tenían que estudiar en la lengua materna, algo que compartimos, pero los alumnos castellanohablantes tienen el mismo derecho".

¿ES POSIBLE LA ENSEÑANZA 50% EN CASTELLANO Y 50% EN CATALÁN?

Mireia: "No defiendo el bilingüismo, es una sociedad de ciudadanos plurilingües. Cuantas más lenguas se hablen, mejor. El bilingüismo excluye, y lo que queremos es incluir. La inmersión es sencillamente un sistema. Lo que es legal es el modelo que se practica en Cataluña. El catalán como centro de gravedad. En ningún caso el castellano se excluye. El modelo de 50 -50 sobre el papel que todo lo aguanta, es muy bonito. Sin embargo, a la hora de la verdad esto no puede ser porque partimos de entornos distintos. Una lengua no solo se aprende en el aula. Cuando los alumnos salen del aula, hay que equilibrar el déficit respecto al catalán. Como partimos de una situación irregular, no podemos poner al mismo nivel el catalán, que es una lengua hablada por 10 millones de personas, con el castellano que hablan 500 millones de habitantes. La enseñanza del castellano, el inglés y el catalán no puede ser la misma".

Ana: "La enseñanza del catalán y el castellano se pueden equiparar, pero hay que buscar la medida adecuada. En Cataluña se estudian cero horas de castellano en infantil, dos horas a la semana en primaria, tres en secundaria. Con esas horas no se puede dominar una lengua. Necesitas aplicar la lengua en otras áreas, como haríamos con el inglés o el catalán. El sistema educativo catalán legal es la conjunción lingüística. Significa que las dos lenguas estén juntas en la escuela, que es lo que la inmersión no hace. Así lo han dicho los tribunales, incluido el constitucional que dijo que no se puede excluir el español de la lengua en la enseñanza. El sistema educativo tiene que guiarse por el sentido común. Un niño con entorno catalanohablante debe tener un refuerzo de horas en castellano, y al revés un refuerzo de horas en catalán. Es increíble que se pueda defender que un niño que habla en catalán tenga el mismo nivel que un niño de Segovia, por ejemplo. Si solo aplicas el castellano en la asignatura de castellano, no dominas una lengua. Los analfabetos también pueden castellano y no por eso dominan una lengua. Lo que no es normal es que los alumnos castellanohablantes no puedan estudiar en su lengua. No puede ser que pensemos que proteger el catalán es excluir el español".