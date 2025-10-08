El Congreso convalida el decreto para el embargo de armas a Israel

El pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la convalidación del decreto ley sobre el embargo de armas a Israel con el voto a favor de todos los socios de investidura de Pedro Sánchez, incluido Podemos, que no obstante lo sigue calificando como un embargo 'fake', y el rechazo de PP y Vox.

El decreto ley ha sido convalidado con los votos a favor de todos los diputados excepto los del PP y Vox, que han votado en contra, y el de UPN, que se ha abstenido.

Además, en otra votación ha salido adelante la tramitación parlamentaria del decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que da la posibilidad de introducir cambios.