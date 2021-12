La Conferencia de Presidentes, en busca de restricciones que ya se descartaron hace más de dos semanas

La incidencia acumulada se ha disparado durante este fin de semana casi cien puntos. A tan solo unos días de Navidad, la situación en nuestro país empieza a ser realmente crítica. Si bien los hospitales parecen resistir por segundo año consecutivo y la letalidad ha caído en comparación con el año pasado, los contagios están ganando especial fuerza.

Todas las miradas están ahora puestas en la Conferencia de Presidentes que se celebrará mañana, en la que el Gobierno prevé "escuchar" y "buscar decisiones compartidas" con las comunidades autónomas para establecer medidas comunes estas Navidades, sin especificar si llevará propuestas ya planteadas. Con la vista puesta en Nochebuena, Gobierno y comunidades tratan de alcanzar un acuerdo 'in extremis' para frenar, dentro de lo posible, la mayor expansión del virus.

Un encuentro que se produce después de que semanas antes, diversos expertos elaboraran un borrador para la Ponencia de Alertas y Emergencias Sanitarias, con fecha del 3 de diciembre, en el que se incluían una serie de medidas de cara a estas Navidades. El documento, 'Propuesta de Medidas de Salud Pública Frente al Covid-19 para la Celebración de las Fiestas Navideñas 2021-2022', al que ha accedido el diario 'El Mundo', hacía una serie de recomendaciones y establecía diversas medidas de cara a estas fechas.

Además de las medidas que ya conocemos hasta ahora (mascarilla, distancia de seguridad y ventilación), los expertos recomendaban realizarse un test de antígenos antes de cualquier tipo de encuentro social. Eso sí, en el caso de ser positivo, se mencionaba que tenía que confirmarse con una prueba PCR.

En citado documento, según 'El Mundo', se establecían una serie de restricciones según el nivel de alerta de las comunidades autónomas. En el caso de riesgo bajo, se permitían los eventos navideños siempre y cuando se pudiera "controlar el acceso y evitar aglomeraciones".

En el nivel de alerta 2, el borrador recomendaba limitar el número de personas en interiores hasta máximo diez, siempre respetando la distancia de seguridad. Además, se prohibía el consumo de bebidas en barra.

EFE/ Juan Carlos Cárdenas



Las medidas se ampliaban en el nivel 3, en el que las reuniones sociales se limitaban a diez personas pero en dos grupos estables de convivencia. En el caso de las cenas de empresa, se permitían un máximo de seis comensales. El aforo de la hostelería debía reducirse al 50% y no podía haber más de seis personas por cada mesa, con el cierre fijado a las 23:00 horas. En cuanto al ocio nocturno, debía cerrar a las 01:00 horas, no se podía abandonar la mesa y había un máximo de seis personas por mesa. El resto de eventos y comercios debían reducir, también, el aforo al 50%.

En último lugar, el peor escenario que se contempla, el nivel 4 de riesgo de transmisión por covid-19, planteaba medidas aún más estrictas. Las reuniones familiares no podían superar los seis comensales y tan solo podía haber un grupo de convivencia. Se desaconsejaban las cenas de empresa y los eventos multitudinarios y eventos navideños debían suspenderse. El ocio nocturno hubiera estado obligado a cerrar por completo, así como los interiores de la hostelería. En cuanto a los comercios, al igual que en el nivel 3 de alerta, debían reducir su aforo al 50%.

EFE/David Arquimbau



No obstante, esta batería de medidas propuesta por los expertos no salió adelante. Ahora, no obstante, las comunidades tratan de relanzar nuevas restricciones para contener el virus a tan solo dos días de Sanidad. De hecho, Cataluña ha sido la primera región en proponer endurecer las medidas, que está a la espera del aval judicial para aplicar de nuevo el toque de queda, aunque ha limitado los encuentros a diez personas, cerrar el ocio nocturno y reducir los aforos. Una serie de medidas que pedirá ampliar a toda España.

Por otro lado, los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Navarra pedirán al Gobierno en la reunión de mañana volver a imponer la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores.