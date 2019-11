¿Cómo elegirá Ciudadanos al sucesor de Albert Rivera?

El debate sobre la sucesión de Albert Rivera al frente de Ciudadanos se ha abierto en el partido ante la próxima convocatoria de la Asamblea General, que marcará un nuevo rumbo para la formación naranja con un nuevo presidente. Dentro de la Ejecutiva, Rivera no ha señalado a nadie para sucederle para no influir en los nuevos tiempos que vivirá el partido.

El cónclave, que se reunió a puerta cerrada en Madrid, ya habló en el día de ayer de la celebración de un congreso extrraordinario en el que los militantes elijan al nuevo líder de la formación naranja. Éste aún no tiene fecha. El problema radica en que el partido no tiene ahora mismo mismo presidente, pero los estatutos especifican que no puede celebrarse el congreso extraordinario antes de que transcurran cuatro meses desde las elecciones generales. Esto nos llevaría al mes de marzo, pero aún se está meditando la decisión final.

A pocas horas de la dimisión de Rivera, la opción por la que se inclinaron ya la mayoría de los dirigentes es que le acabe sustituyendo Inés Arrimadas. Así lo han indicado fuentes de la Ejecutiva, cuyos miembros fueron convocados este lunes por el líder del partido para comunicarles su decisión de dejar el cargo, renunciar al acta de diputado y abandonar la política.

La sensación más extendida en el Comité Ejecutivo, que ahora ha quedado disuelto, es de tristeza, pero también expresan su reconocimiento a Rivera por el gesto de apartarse ante los malos resultados electorales. En los comicios generales del domingo, Cs ha perdido más de 2,5 millones de votos y 47 escaños en el Congreso, quedándose solo con diez.

Aunque todavía se encuentran desconcertados ante el descalabro electoral, los dirigentes ya están dándole vueltas a quién podría suceder a Albert Rivera. Y parece que la mayoría ven en ese papel a Inés Arrimadas, exportavoz en el Congreso, exportavoz de la Ejecutiva y exlíder del partido en Cataluña que ha revalidado su escaño en el Congreso por Barcelona.

Pero no es el único nombre que podría estar sobre la mesa. Fuentes del entorno del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no descartan que él pudiera aspirar a liderar el partido, aunque primero querría hablar con Arrimadas para saber qué planes tiene su compañera.

En cualquier caso, hay tiempo para que se postulen los posibles candidatos. De momento, como se ha explicado, se tiene que reunir el Consejo General de la formación naranja, que constituirá una gestora que se hará cargo del partido de forma interina y convocará la Asamblea General extraordinaria.