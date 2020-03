¿Cómo se cuentan las muertes por coronavirus? Diferentes criterios y ninguno efectivo

La cifra de fallecidos relativos al coronavirus en los principales países afectados por la pandemia es uno de los grandes temas de debate desde que la enfermedad comenzó a expandirse. Jornada tras jornada, los ciudadanos estamos pendientes de este dato, que nunca contenta a todos: las suspicacias sobre la diferencia entre la estadística oficial y la real están a la orden del día, al igual que los bulos más o menos creíbles.

Esas dudas nos llevan a preguntarnos cuál es la forma en la que se miden las muertes del coronavirus en los países europeos donde este incide con más dureza. ¿Por qué? No hay un método común a la hora de llevar a cabo esta medición. Además, los expertos ya señalan que no todas las muertes se están contabilizando como es debido. Por lo tanto, no hay tanta fiabilidad como sería deseable.

España

Nuestro país no tiene en cuenta, de cara a la estadística, a aquellas personas que mueren en residencias o en sus casas y a las que no se les ha hecho el test del coronavirus. En lo relativo a los ancianos, hay que matizar que, hasta ahora, no se ha tenido en cuenta a quienes han muerto en residencias de mayores o en sus domicilios. Lo mismo ocurre en el caso de los discapacitados afectados por la enfermedad. Sí se vigila la sobremortalidad. Es decir, el exceso de muertes.

Italia

Todos los pacientes con positivo en las pruebas y fallecidos entran dentro de la estadística de este país. Más tarde, sí se profundiza en las causas de la muerte más allá del coronavirus (si las hay). En el caso italiano, se diferencia entre fallecidos con coronavirus y fallecidos por coronavirus.

Francia

Allí sólo se contabilizan los fallecidos en el medio hospitalario (hospitales y clínicas que reciben a contagiados). Hasta ahora, ocurría lo mismo que en España: los ancianos o personas disminuidas que mueren en residencias o en sus domicilios no eran tenidos en cuenta. Sin embargo, se va a empezar a hacer un seguimiento diario de la mortalidad en las residencias. También, como en el caso español, se vigila la sobremortalidad.

Reino Unido

Desde el 5 de marzo, la muerte por coronavirus debe notificarse de forma obligatoria en tierras británicas. Se hacen test en los hospitales o a aquellas personas que estén lo suficientemente graves.

Alemania

Se registran tanto las muertes directas por la enfermedad como las de aquellos infectados con enfermedades asociadas al coronavirus cuya causa de muerte no se puede probar con claridad en última instancia. Se pueden dar examinaciones post mortem si hay sospechas, pero no se sabe si ocurre en todos los casos.

Holanda

El test del coronavirus se reserva para los pacientes hospitalizados. Las cifras oficiales atañen a muertes, contagios e ingresos en el hospital.