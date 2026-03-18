El comisionista Aldama ha entregado al juez el famoso sobre con la documentación sobre la supuesta financiación irregular del PSOE
Sobre el que habló en 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera el pasado 25 de septiembre de 2025
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Víctor de Aldama entregó el pasado jueves al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el sobre con la información relativa a la supuesta financiación ilegal del PSOE.
Asunto que trató el pasado mes de septiembre con Carlos Herrera en una de las entrevistas concedidas a Herrera en COPE: "Ese sobre existe y esa documentación existe" decía Aldama que a la pregunta de Carlos Herrera a si esa documentación estaba en su poder, respondía "sí y la entregaré a la justicia".
Repasa aquí sus declaraciones,
"Si Sánchez pensaba presentar en el Consejo de Ministros extraordinario un decreto ómnibus, ya no cuela"
Pilar García de la Granja
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