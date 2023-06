Colombia.- El exministro del Interior de Colombia denuncia al exembajador Benedetti por las acusaciones de los audios

El exministro del Interior de Colombia Alfonso Prada ha presentado este lunes ante la Fiscalía General una denuncia contra el exembajador en Venezuela Armando Benedetti por un supuesto delito de calumnias en relación a unos polémicos audios sobre la financiación de la campaña presidencial que se han publicado en la prensa.

"Hemos denunciado en la Fiscalía de Colombia las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por falsas imputaciones", ha anunciado Prada en su cuenta de Twitter.

En aquellos audios, Benedetti acusaba a Prada de haber robado "todo" el Ministerio junto con su mujer, Adriana Barragán, al haber maniobrado para influir en la entrega de contratos públicos de la cartera que dirigía entonces.

Esas afirmaciones, ha recalcado, "son total y absolutamente falsas", y ha expuesto en la denuncia que durante su paso por el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, "no fue ordenador del gasto" y "mucho menos indicó o sugirió a los funcionarios que sí tenían esa función, absolutamente nada que tuviera que ver con la contratación o gastos del ministerio".

En aquellos audios, publicados por la revista 'Semana', Benedetti, en una conversación con la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, reprocha a Petro no haberle recibido cuando se lo solicitó, deslizando que podría dar información que comprometiera al Gobierno.

"Yo hice 100 reuniones(...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, (...) lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos", habría declarado Benedetti en los audios recogidos por la revista.

Rápidamente el exembajador en Venezuela ha salido al paso y ha asegurado que aquellos audios que se publicaron habían sido manipulados y pidió perdón tanto al presidente Petro como a Sarabia por estos "ataques malintencionados" en los que no tiene nada que ver.

La semana pasada, Benedetti y Sarabia renunciaron a sus cargos, después de que ambos se vieran supuestamente involucrados en las presiones --intercepciones telefónicas ilegales incluidas, que sufrió la niñera de la exjefa de Gabinete, Marelbys Meza, a quien se acusó de haberle robado unos 6.500 euros--.

Sarabia habría hecho uso de agentes de las fuerzas de seguridad para trasladar a Meza hasta una sala de un edificio inscrito a la Presidencia, donde, según denunció, fue sometida a una prueba del polígrafo para descubrir si era responsable de un robo de 31.000 euros, cifra casi cinco veces superior a la denunciada.