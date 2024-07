Collboni, rechaza cualquier muestra de hostilidad: "Los visitantes son bienvenidos"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mostrado hoy miércoles su rechazo a "cualquier hostilidad" hacia los turistas y ha asegurado que "los visitantes son bienvenidos" a la ciudad "vengan de donde vengan".

Jaume Collboni se ha pronunciado así respecto a las escenas de manifestantes contra la masificación turística disparando con pistolas de agua a turistas el pasado sábado en Barcelona.

En un encuentro con el alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida, organizado por el diario La Vanguardia, el alcalde de Barcelona ha señalado que la masificación turística es un problema también para el propio sector turístico y ha considerado que las muestras de hostilidad hacia los turistas "no tienen cabida".

Collboni ha afirmado que desde Barcelona "se defiende el turismo, incluso de sus propias amenazas" y por ha decidido gobernarlo y ponerle límites.

Aunque no se ha pronunciado sobre los incidentes, el alcalde de Madrid ha subrayado que en la capital de España no tienen "un problema con el turismo" y que no le gustaría tener el que conlleva la llegada masiva de cruceristas que hacen escala en Barcelona.

El alcalde de Madrid también se ha referido a la celebración de la Copa América 2024 y ha expresado su convicción de que a Madrid también "le va bien" que se haga en Barcelona porque habrá visitantes que aprovecharan para viajar a la capital española.