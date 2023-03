El colegio de Asturias que está a la venta en una web: este es el motivo de su venta y lo que cuesta

Todos nos hacemos mayores, es ley de vida. La infancia es una etapa que marca a todas las personas, ya sea para bien o para mal, pero es algo que nos acompaña de por vida. Una parte importante de la infancia es el colegio y todo lo que vivimos en aquella época.

Los recuerdos de aquellos días quedan en nuestra memoria para siempre, y cada vez que pasas por delante de ese edificio parece que el tiempo no ha pasado. ¿Cómo te quedas si te digo que tu colegio se vende en un portal de venta de viviendas? ¿Lo comprarías?

Este caso es real, ha ocurrido en Pravia, una localidad asturiana en la que han puesto a la venta un colegio. Se trata del antiguo Colegio Santo Ángel, allí se han impartido clases hasta hace cuatro años, y después de todo este tiempo de inactividad los propietarios del inmueble han decidido venderlo.

El colegio está a la venta, más de 3.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, en los que se pueden encontrar: un patio enorme, multitud de salas, varias oficinas, un comedor, una cocina, un gimnasio y una plaza de garaje. La oferta está en un famoso portal de venta de pisos en Internet, y las instalaciones se venden por un total de 450.000 euros, unos 139 euros por metro cuadrado.





¿Por qué está a la venta?

Para entender el porqué primero hay que conocer la historia de este inmueble, y lo que ha ocurrido en los últimos años. El colegio Santo Ángel es una institución educativa histórica en Pravia, tiene más de cien años de antigüedad. Fue fundado por las Hermanas del Ángel de la Guarda en 1884, y las religiosas estuvieron al frente del centro hasta 1995. En esta nueva etapa, el colegio empezó a estar dirigido por una cooperativa que crearon diez docentes, la cooperativa “Reina Adosinda”.

En el año 2019, el colegio Santo Ángel se fusionó con el colegio San Luis, y se creó el colegio Reina Dosinda. Desde aquel momento las instalaciones del Santo Ángel se emplearon para el ciclo de primaria, y las del San Luis para infantil y secundaria. En COPE hemos podido hablar con un miembro de la cooperativa del colegio Reina Dosinda para entender el motivo del cierre definitivo del antiguo Santo Ángel: “Teníamos que hacer unas obras en las instalaciones del antiguo colegio San Luis para albergar a todo el alumnado, estas obras se terminaron este verano y comenzamos el curso ya todos instalados en el antiguo colegio San Luis. Entonces las instalaciones del antiguo colegio Santo Ángel quedaron vacías y lógicamente ahora están a la venta”.

"Para quien lo quiera comprar y hacer el uso que considere”

También hemos hablado con un miembro de la sociedad limitada a la que pertenece el inmueble del antiguo Santo Ángel, y ha dejado clara cual ha sido su posición: “El colegio Santo Ángel dejó de tener actividad hace 3 cursos cuando se fusionó con San Luis, por ello el edificio ya no tiene uso. Evidentemente, decidimos darle una salida y por eso se tuvo la idea de anunciarlo en un portal. Pero no como venta de piso, es que no deja de ser un inmueble y un solar para quien le pueda interesar. Es un solar con un inmueble que no tiene ningún tipo de actividad, y por lo tanto está a la venta para quien lo quiera comprar y hacer el uso que considere”.

Para quién interese, el solar está a la venta en este afamado portal de ventas de viviendas. En la descripción de la web se destaca lo inusual que es encontrar un edificio de estas características, y se recuerda que puede emplearse tanto para un uso residencial como para cualquier otro fin.