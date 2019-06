Colau defiende el acuerdo con el PSC con los votos "regalados" de Valls aunque no le gusten

La alcaldesa en funciones de Barcelona y candidata a la reelección, Ada Colau, ha defendido este jueves acordar un ejecutivo con el PSC con ella de alcaldesa, para lo que en la investidura necesitará tres votos del grupo liderado por Manuel Valls, que Colau ha dicho que son "regalados".

"Es una cuestión que no nos gusta, no nos lo hubiéramos imaginado nunca, y nos ha hecho dudar mucho y debatir internamente", pero finalmente BComú ha concluido que no deben renunciar a gobernar por unos votos que la formación no ha ido a buscar, ha asegurado en rueda de prensa junto a miembros de su equipo y candidatura.

Lo ha dicho poco después de anunciar que BComú abre una consulta hasta la tarde del viernes en la que preguntará a sus inscritos si prefiere este acuerdo de gobierno con el PSC con ella como alcaldesa, o con ERC y su candidato, Ernest Maragall, ante la que ella y la dirección ya se han posicionado y se han decantado por los socialistas para que ella siga siendo primera edil.

