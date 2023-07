Colau afirma que Feijóo es un "señoro" que no se atreve a debatir con Yolanda Díaz

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es un 'señoro' que no se atreve a debatir con (la candidata de Sumar) Yolanda Díaz", porque al ser gallega como él, "le conoce muy bien y no toleraría ni le pasaría por alto sus mentiras".

En un acto electoral de Sumar-En Comú Podem realizado en el Espai Veinal Calàbria de Barcelona ante un centenar de personas, Colau ha indicado que "Yolanda Díaz asusta a la derecha, a Feijóo, porque es la política mejor valorada, y ha conseguido avances en derechos muy importantes".

"No se atreve a debatir con ella -ha señalado-, y ahora dice que tiene un problema de salud, pero que no nos engañe, hace días que dijo que no quería asistir" al debate previsto para esta noche en RTVE.

La exalcaldesa de Barcelona ha recordado que Yolanda Díaz "es la primera mujer que tiene posibilidades de ser presidenta del Gobierno, y esto da miedo a aquellos que quieren volver a las cavernas y les asusta el liderazgo de mujeres".

"Feijóo -ha recalcado Ada Colau- es uno de los 'señoros' que no se atreven a debatir con Yolanda Díaz, y este es el rango de valentía que tiene" el líder y principal candidato del PP.

Ha dicho, además, sentir "orgullo" cuando escucha "los ataques más feroces de la derecha y la extrema derecha, aquí y en otros países", porque esto significa que el feminismo se abre camino y esto provoca "mucha violencia" verbal por parte del mencionado espacio político.

"Reivindicamos el feminismo y no queremos dar ni un sólo paso atrás" aunque, según ha dicho, "entre las muchas cosas feas" que utiliza la derecha y la extrema derecha, "estén el trumpismo, las fake news y las mentiras".

En este punto, Ada Colau ha expresado su "apoyo" a la ministra y líder de Podemos Irene Montero, "que ha sufrido la violencia machista en el Congreso de los Diputados".

Sobre esta cuestión, ha considerado que le parece "lamentable" que la presidenta de Congreso, que es la cabeza de lista del PSC, Meritxell Batet, "no impidiera los ataques de la derecha y la extrema derecha" contra Montero.