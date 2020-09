¿Ha cobrado Fernando Simón por su aparición en el programa de Calleja? Él mismo responde

Fernando Simón ha respondido a la pregunta de uno de los periodistas sobre su participación en 'Planeta Calleja'. La pregunta era si había cobrado por ello. "Yo no cobro prácticamente por nada, solo de mi salario. Osea que, yo creo que no voy a decir nada más... porque no entiendo la pregunta realmente", sentenciaba.

#EnDirecto | Simón subraya que no cobra "prácticamente por nada, sólo" de su salario, al ser preguntado sobre si había cobrado por participar en el programa de Calleja pic.twitter.com/nCAD5kKlYz — Europa Press (@europapress) September 21, 2020

El experto todavía arrastra las grabaciones que tuvo en Mallorca con el aventurero Jesús Calleja. Pero esta no era la única referencia que le hacían los medios a sus días de descanso. Simón era sustituido por Silvia Calzón, la Secretaria de Estado de Sanidad, que anunciaba que se enconbtraba de "merecidas vacaciones". Poco tiempo después, las imágenes de diarios locales en las que se veía a Simón grabando el programa desataron la polémica.

Simón fue 'cazado' buceando en aguas mallorquinas. Tal y como contaban nuestros compañeros de ABC, hizo buceo en Calvià, un municipio que se encuentra al norte de Mallorca. Los servicios de seguridad trataron por todos los medios que se tomasen imágenes de las gracaciones "alegando que era una grabación y que querían mantener en secreto la presencia del epidemiólogo en las islas", aseguraba un diario local.

Fernando Simón sobre sus vacaciones: "No las voy a comentar"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido muy contundente cuando un periodista quería saber qué había hecho en sus vacaciones: "Mis vacaciones son mis vacaciones, si no les importa, no las voy a comentar". Y por supuesto, tampoco iba a decir nada del programa que ha grabado para Mediaset: "Ya lo verán". De esta forma, no revelaba absolutamente nada del contenido del mismo.

De esta forma, Fernando Simón sentencia cualquier tipo de polémica. No va a pronunciarse jamás ni sobre sus vacaciones, ni sobre su aparición estelar en el programa de Jesús Calleja. Es más. El propio presentador también se mostró en redes sociales muy crítico con aquellas personas que se jactaban de la presencia del experto en televisión, con la alta incidencia de contagios en España.