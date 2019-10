El expresident de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, ha dado "me gusta" en Twitter a un mensaje del grupo MIC, el Moviment Identitari Catalá, que ayer se hizo viral por acosar y pedir el despido de una doctora por atender a una niña en español.

Un acto de violencia que ha apoyado indirectamente Puigdemont, con un "me gusta" este mensaje publicado en la cuenta del grupo de extrema derecha.

Ahir en @santiagoespot acompanyat d'altres catalans ferms, vam ser al CAP de les Corts a queixar-nos i a demanar la substitució de la metgessa colonitzadora que va menysprear i humiliar una noia discapacitada pel fet d'expressar-se en català, la seva llengua pic.twitter.com/4vqBkQABa9 — M.I.C. (@MICCatalunya) October 8, 2019

La decisión de Puigdemont de apoyar a un grupo marcadamente fascista ha molestado incluso a muchos de los independentistas, que se lo han recriminado.

Se acabó. Esto ya es más de lo que mi estómago puede tolerar. Puigdemont dando me gusta a publicaciones del MIC, partido fascista y xenófobo catalán. Con esta gentuza ni a la vuelta de la esquina pic.twitter.com/W2tIDyYs84 — AOLDM (Al Otro Lado del Muro) (@BerdaderaH) October 9, 2019

El MHP Puigdemont fent fav al MIC de verdad que lo he visto todo yo ya. Me pinchan y no me sacan sangre. Per l'amor de la Moreneta Carles. pic.twitter.com/UsacGHGSkQ — Gina Driéguez (@ginadrieguez) October 9, 2019

El Movimiento Identitario Catalán ha saltado a la actualidad después del acoso a una doctora por atender a una paciente en español.

En las imágenes, se escucha como un grupo de radicales liderado por el independentista xenófobo Santiago Espot acosaba a una doctora por no hablar en catalán, llegando a solicitar al doctor Bonavent que provoque el despido de la médico, a la que llaman "colona".

En el vídeo se ve cómo los violentos le exigen a Bonavent que dé explicaciones por la decisión de la doctora de atender en castellano a una paciente el pasado 18 de septiembre. Espot, líder del grupo extremista, amenaza al doctor asegurando que el centro hospitalario ha incumplido la "ley de política lingüística y el Estatuto de Cataluña".

Una mujer va con su hija al medico, y la doctora le dice que no entiende el catalan, la madre va a la radio y dice que la han humillado, SS-Oberscharführer @santiagoespot monta un 'escrache' al director de CAP para que despidan a la doctora "colonizadora"pic.twitter.com/IoYhhvpHPB — SenyorNYORDO (@SenyorMestre) October 8, 2019

"Esto es un país en el que no te puedes ni morir en catalán", vocifera Espot. "Hay muchos abuelos que se mueren y las últimas palabras que escuchan son en lengua castellana. Los catalanes somos muy generosos. Les dejamos que hablen en castellano. Incluso que nos insulten en castellano. Pero que nos humillen en nuestra casa, no lo toleraremos más. Esto no se volverá a repetir".

Espot y sus acólitos acusan a la doctora de no atender en catalán a una paciente menor de edad con una discapacidad psíquica. Aseguraba que la madre había sido humillada por tener que estar traduciendo la conversación a su hija del español al catalán.

Carlos Herrera ha cargado muy duramente contra Santiago Espot y su comportamiento violento, al que calificaba así:

"Espot es un pobre imbécil. Un fascista peligroso. Violento. Que si pudiera, si tuviera poder para hacerlo, este es de los que tomaría medidas muchas más drásticas contra quien no cumpliese su dictadura. Lingüística o no. Ojito con estos elementos, eh. Ojito con estos guardianes de la esencia, que sabemos cómo se empieza y cómo se acaba".

No es la primera vez que Puigdemont demuestra su cercanía con grupos de extrema derecha. En redes, el español fugado más célebre, presume de su amistad con Jan Jambon, presidente de Flandes.

Gran cordialitat entre el President Carles Puigdemont @KRLS i el nou President de Flandes Jan Jambon @JanJambon. A Flandes sempre es respira suport a la causa catalana. Avui a la vetllada de @DoorbraakBe amb @Karl_Drabbe pic.twitter.com/25Tx5GqCP6 — Josep Lluís Alay �� (@josepalay) October 3, 2019

Jambon tiene un largo historial de apoyo a Jean Marie Le Pen y a los nacionalistas flamencos que ayudaron durante la ocupación nazi y participaron en la deportación de judíos.