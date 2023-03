Clavijo admite que "flaqueó" pese a su absoluta certeza de que actuó bien

El expresidente de Canarias y senador Fernando Clavijo, de CC, ha admitido tras conocer que el Tribunal Supremo ha archivado la causa contra él en el llamado 'caso Reparos', en la que estaba acusado de prevaricación, que llegó a "flaquear", pese a que siempre tuvo la "absoluta certeza" de que su actuación fue "correcta y ajustada a derecho" como alcalde de La Laguna (Tenerife).

En declaraciones a EFE, Clavijo ha dicho sentir "mucha alegría" porque si bien tenía "la tranquilidad de haber actuado con corrección", los tiempos judiciales "son distintos a los políticos", y por eso ha valorado que con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina haya llegado "esta buena noticia".

Preguntado por si se llegó a plantear no presentarse como candidato a la Presidencia de Canarias por CC, ha contestado que "la duda del procesamiento nunca" la tuvo, pues podría haber ido a declarar o no al Supremo si la sala o el magistrado lo hubiese querido para dar las explicaciones oportunas".

Pero tenía "la absoluta certeza" de que la suya había sido "una actuación correcta y ajustada a derecho" al frente del Ayuntamiento de La Laguna.

Ahora bien, ha admitido que llegó a "flaquear" y que habló con compañeros de CC porque "lo que nunca hubiese querido es ser un lastre para la formación política".

"Eso sí se habló y afortunadamente no solo creyeron en mí, sino que me apoyaron y me dijeron que adelante, que creían en una actuación correcta y que eso no tenía que impedir mi candidatura a la presidencia", ha relatado.

Fernando Clavijo ha valorado "el inmenso papel, el buen hacer y la profesionalidad" de los funcionarios de La Laguna que se han visto envueltos en "esta denuncia política de Podemos y PSOE" con el objetivo, ha dicho, de "dañar mi imagen y las expectativas electorales de CC".

Ha abundado en que esos funcionarios y toda la corporación lagunera siempre actuaron "en busca del interés general", y ha recalcado que el Tribunal Supremo "ha dejado meridianamente claro que no hay indicios de delito" en los expedientes analizados.

El secretario general de CC ha subrayado también que "en ningún momento" desde que empezó la causa judicial del 'caso Reparos' en 2018 ha estado en calidad de investigado, lo que a su juicio "desmonta el discurso de quienes decían que buscaba el aforamiento" con un escaño en el Senado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la causa contra Fernando Clavijo al considerar que no existen indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa cuando era alcalde de La Laguna en el conocido como caso Reparos.

El Supremo ha tomado esta decisión tras analizar la exposición razonada enviada por la titular del juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna, que señalaba que Clavijo, entre los años 2011 y 2014, dictó más de un centenar de decretos levantando los reparos de la Intervención General contrarios a la prórrogas y continuidad de contratos de servicios públicos.

El Tribunal concluye que los hechos recogidos en la misma no revisten apariencia de delito por entender que las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias.