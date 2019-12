Clara Ponsatí pide a Torra la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch

La ex consejera de Educación de Cataluña, Clara Ponsatí, ha pedido la dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch, en un tuit que respondía a otro del president de la Generalitat, Quim Torra, donde éste citaba una intervención de ella en un programa de TV3.

Torra citaba a Ponsatí, que dijo en ese programa que "la represión sólo se parará con la independencia", a lo que la ex titular de Educación respondió: "Y mientras tanto Buch dimisión".

En la entrevista emitida anoche en el programa "preguntes freqüents" de la televisión autonómica, la exconsellera y profesora de la Universidad escocesa de Saint Andrews se mostrada también contraria a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

"Al independentismo catalán, que España tenga dificultades para constituir un gobierno nos va bien", asegura en la entrevista, y añade que "no entiendo el afán por apuntalar un gobierno en España" si no hay "contrapartidas muy visibles, evidentes y fiables", lo que, a su juicio, no es el caso en este momento.

Ponsatí podría convertirse en eurodiputada por la reconfiguración de fuerzas tras la próxima salida del Parlamento europeo de los representantes del Reino Unido, aunque no lo ha querido dar por hecho y ha indicado que "el proceso de transición será largo y está abierto".

"Mi residencia es Escocia y no creo que eso cambie de forma inmediata", ha considerado la política catalana, que no espera poder volver a Cataluña próximamente.

"De momento, es arriesgado aventurar que pueda volver a Barcelona con libertad, hemos de ver cómo interpretan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea los tribunales españoles. En los próximos días pueden dar muestras de hasta qué punto respetan la ley", ha argumentado.