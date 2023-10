La CiUG retira del temario de la ABAU la historia del idioma gallego anterior a su oficialización en 1981

Rueda se remite al equipo organizador de la selectividad: "La Xunta no tiene ninguna competencia ni intervención en los contenidos"

El grupo de trabajo que prepara los exámenes de Lengua Gallega y Literatura de la ABAU emitió en días pasados una instrucción que establece que las preguntas sobre la historia del idioma gallego se centrarán en todo lo posterior a 1981, cuando se hizo idioma oficial con el Estatuto de Autonomía de Galicia. De esta manera, no se abordarán temas anteriores a ese año, como por ejemplo la represión que sufrió durante el Franquismo.

"Las preguntas sobre la historia de la lengua se centrarán en el gallego después de su oficialización en 1981". Así lo recoge la instrucción avanzada por 'elDiario.es' y que aparece colgada en la web de la Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG), órgano que organiza las pruebas de la antes llamada selectividad.

En este escrito, firmado por el nuevo director del grupo de trabajo de Lengua Gallega y Literatura, Xosé María Gómez Clemente, se explica que el modelo de examen no recibe ninguna variación, pero sí en lo que respecta a los contenidos dada la aprobación de los nuevos currículums de Bachillerato aprobados por la Xunta en 2022 para adaptarlos a la nueva ley educativa estatal (Lomloe).

Entre los principales cambios, que no afectan a la literatura --en su caso, sí se incluyen contenidos de los siglos XX y XXI, sin matices--, figura esta eliminación de la situación del gallego anterior a 1981 del temario de la ABAU. Esto no afecta a los temas que se imparten en 2º de Bachiller, cuyo currículum no menciona la retirada de este contenido.

Además, la nueva instrucción se publica una vez iniciado el curso, ya que está fechado a 11 de octubre. Por eso, el director del grupo de trabajo arranca el texto con unas disculpas y justifica la demora con el retraso en la composición del propio grupo --empezando por la dirección-- y "posibles novedades" por parte del Ministerio de Educación que podían afectar al modelo de examen, que finalmente queda intacto.

Sobre este tema ha sido preguntado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha recordado que es la CiUG la responsable de la organización de la selectividad en Galicia.

"La Xunta no tiene ninguna competencia ni intervención en los contenidos. Hay unas comisiones que se encargan", ha recordado, en su comparecencia tras la reunión semanal de su gobierno.