Ciudadanos avisa que hoy ha habido un cambio de carteras, "no de documentos"

Ciudadanos ha insistido en que las tomas de posesión de los nuevos ministros del Gobierno en sus ministerios solo suponen un "cambio en las carteras", ya que los documentos siguen siendo los mismos.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado en su cuenta de Twitter tras el traspaso de carteras a los nuevos ministros que "Sánchez mantiene la misma hoja de ruta y las mismas alianzas con separatistas y populistas"

"Sólo hay una forma de evitar que el futuro de España lo sigan decidiendo Podemos, ERC y Bildu: cambiar de verdad el Gobierno", ha incidido Arrimadas.

También el vicesecretario general del partido, Daniel Pérez, ha advertido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente de Ciudadanos que "ha habido un cambio de carteras pero no un cambio de los documentos que hay dentro porque las políticas de Sánchez no van a cambiar, y serán las mismas".

"A nosotros Sánchez no nos engaña. Cambia de ministros pero no de socios", ha añadido tras señalar que Ciudadanos estará "muy vigilantes para que el daño que cause a los intereses de España sea el menor posible".