Ciudadanos avisa de que no apoyará los presupuestos si no se "soluciona" la Ley Celaá

El jefe de la oposición en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha advertido este sábado al Gobierno de que Ciudadanos no votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado si antes no "soluciona" la Ley Celaá y si no se compromete por escrito a no celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

En un "encuentro ciudadano" telemático con la jefa de filas de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, Carrizosa ha apuntado que el Gobierno "tiene que respetar la soberanía nacional" y ha indicado que "el veto al castellano en todas las escuelas del Estado donde existe otra lengua cooficial no puede estar en la Ley Celaá".

Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC pactaron una enmienda a la reforma educativa, la Lomloe o ley Celaá, por la que el castellano no se fijará en la educación como lengua vehicular en toda España.

"El Gobierno rehusó pactar con nosotros incluso una transacción, una negociación, para que al menos hubiese el 25 % de las clases en castellano en la Ley Celaá. Ese contencioso sigue muy vivo y lo van a tener que solucionar antes de que se voten los Presupuestos, porque, si no, no les vamos a votar favorablemente", ha aseverado.

La decisión del Gobierno de pactar los Presupuestos con ERC y Bildu

Por eso, Carrizosa ha apuntado que si el Gobierno elige pactar los presupuestos con ERC y Bildu "va a ser su decisión" porque Cs le está "dando la oportunidad" de acordarlos "con la moderación".

Asimismo, también ha emplazado al Gobierno a que se comprometa por escrito a no celebrar "un referéndum de secesión" en Cataluña, y ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que elegir entre Cs o el apoyo "de aquellos que atentan contra la soberanía nacional".

"Sin duda hay socialistas moderados que están donde estamos nosotros (...), pero otra parte del socialismo está arrimándose a los que quieren romper España y al populismo de izquierdas", ha apuntado Carrizosa.