Ciudadanos asegura que la reunión con Vox fue de "cortesía" y reitera que no pactará un gobierno con ellos

El diputado y coordinador del órgano negociador de Ciudadanos, José María Espejo, ha asegurado este lunes que la reunión entre el líder 'naranja' en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la candidata a la Comunidad de Vox, Rocío Monasterio, fue de "cortesía" y ha reiterado que cumplirá el criterio no pactará un gobierno con Vox.

En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, ha señalado que la reunión con Monasterio fue cordial y de "cortesía". Y ha recalcado que son encuentros "normales" entre fuerzas políticas que han cosechado muchos votos de madrileños. Así, ha evitado informar sobre qué versó la reunión y ha afirmado que el partido seguirá el criterio del Comité Ejecutivo y no pactará con Vox. Asimismo, ha recordado que el socialista Ángel Gabilondo también se sentó con Monasterio en su ronda de contactos y no se generó "revuelo". "Dejamos claro los criterios de Ciudadanos en estos procesos, que Vox no estaría en ningún gobierno. Hemos dicho que no negociaremos gobierno con Vox y mantenemos los mismos criterios", ha asegurado Espejo-Saavedra, defendiendo gobiernos "centrados y liberales" con el PP.

Con respecto a posibles pactos en distintas comunidades, el dirigente 'naranja' ha explicado que en Castilla y León mantienen los contactos solo con el PP y, aunque ha señalado que los 'populares' actúan "a rastras con la regeneración" y tienen que aceptar las "condiciones". Así, ha dicho que si los 'populares' no aceptan, Ciudadanos se abre a explorar posibilidades con el PSOE de Luis Tudanca, aunque "hoy por hoy" solo se negocia con el PP.

En el caso de la Región de Murcia ha separado la situación de la Presidencia de la comunidad con respecto de la capital, apuntando que su partido no entrará en un "cambio de cromos".

Y sobre Aragón, ha criticado que el Partido Aragonés (PAR), que rechaza de plano acordar con Vox, haya decidido pactar con el PSOE. En este sentido, ha indicado que el partido 'naranja' no será un "servicio de asistencia" al socialista Javier Lambán y ha afeado al PAR que prefiera "un gobierno Frankenstein" con Chunta y Podemos a uno "moderado".