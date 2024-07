La Chunta avisa que votará en contra de una financiación singular para Cataluña

Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista en el Congreso e integrado en el grupo de Sumar, ya ha avisado de que votará en contra de cualquier sistema de financiación singular para Cataluña después del preacuerdo alcanzado por ERC y el PSC para la investidura del socialista Salvador Illa.

"Que nadie tenga dudas, votaré en contra de cualquier financiación singular mientras no se pongan en marcha las herramientas bilaterales de financiación que figuran en el Estatuto de Aragón", ha advertido en un mensaje en redes sociales.

Pueyo ha añadido que solo apoyaran una reforma de la financiación autonómica "si Aragón se ve generosamente compensado".

La negativa de la Chunta a apoyar una financiación singular para Cataluña si no se compensa a Aragón coincide con la posición de Compromís, que ha avanzado que su coalición no apoyará ningún cambio en la financiación autonómica si no se aborda la singularidad del problema de infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana.