Chivite dice que el Gobierno foral "funciona" y quiere seguir "liderando" un Ejecutivo "progresista" tras los comicios

Presenta una encuesta que da 14 escaños a UPN, 13 a PSN y 8 a Bildu y que sitúa a los socialistas primeros en intención directa de voto

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este sábado que "a un año de las elecciones forales estamos en buena posición para seguir adelante con el proyecto que iniciamos esta legislatura" y ha defendido que "esta fórmula funciona, siempre habrá cosas que mejorar, pero el Gobierno funciona, toma decisiones y actúa".

Además, durante su intervención en el Comité Regional del PSN que se ha celebrado en la sede de los socialistas en Pamplona, Chivite ha afirmado que "una Presidencia socialista es garantía de respeto institucional, de políticas equilibradas y justas, y de compromiso social".

La líder de los socialistas ha señalado que "estamos a un año de las elecciones y está claro el escenario en Navarra, o hay un presidente de UPN o como se quieran presentar, o hay una presidenta socialista". "Será UPN o será el PSN quien lidere el próximo Gobierno y mi objetivo es seguir liderando un Gobierno progresista, de mayoría, que trabaja desde el acuerdo y la lealtad institucional, siendo prudentes y realistas", ha afirmado.

Durante su intervención, María Chivite ha presentado los resultados de una encuesta encargada por el PSN con 1.200 entrevistas realizadas en abril. El trabajo da una estimación de 14 escaños a UPN (Navarra Suma, que agrupa a UPN, PP y Ciudadanos tiene ahora 20 escaños), 13 a PSN (11 actualmente), 8 a EH Bildu (7 ahora), 7 a Geroa Bai (9 ahora), 4 a la suma de Podemos e Izquierda-Ezkerra (3 ahora por separado), 2-3 a Vox (no tiene presencia actualmente) y 1-2 al Partido Popular.

Además, Chivite ha destacado que, según la encuesta, el PSN es el primer partido en intención directa de voto (20,4), seguido de UPN (16), EH Bildu (12,1), Geroa Bai (10), Podemos e Izquierda-Ezkerra (6,2), Vox (1,9), PP (1,5) Ciudadanos (0,7) y la plataforma de los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas (0,3).

También ha resaltado Chivite que el PSN es el partido con mejor resultado en cuanto a voto directo más simpatía (22,4), seguido de UPN (18,5), EH Bildu (12,5), Geroa Bai (12,2), Podemos e Izquierda-Ezkerra (7,6), Vox (2,1), PP (1,6), Ciudadanos (0,9) y la plataforma de Sayas y Adanero (0,3).

Durante su intervención María Chivite ha abogado por que el PSN "siga siendo el partido del diálogo", ha afirmado que la ciudadanía quiere "menos bronca y más acuerdos" y ha destacado que "hemos demostrado la fortaleza de la gestión, con propuestas, con medidas llevadas a cabo por socialistas en Navarra y en España".

Frente a ello, ha señalado que "la derecha no ha estado y no está a la altura de las circunstancias". "En este contexto tan complejo -pandemia y guerra en Ucrania- en el que se necesita el apoyo de todo los actores sociales, la derecha se ha dedicado exclusivamente a sus intereses electorales, olvidándose del servicio público, jugando al cuanto peor mejor, y luego pretendiendo dar lecciones de patriotismo. No han entendido que esto no iba de apoyar o no al Gobierno, sino de ayudar a la gente y a las empresas", ha afirmado.

María Chivite ha asegurado que es "difícil justificar el voto en contra a las ayudas que llegan al conjunto de la ciudadanía" ante los efectos económicos de la guerra en Ucrania o el rechazo a la reforma laboral que "favorece al conjunto de nuestros jóvenes".

Chivite ha afirmado que en la Comunidad foral Navarra Suma está "muerto como proyecto político y en España tenemos un Partido Popular al que le sigue persiguiendo la corrupción, que cambia de caras pero no de posicionamientos, y tenemos a Vox, que son negacionistas de la violencia de género, del cambio climático, de la memoria histórica, o de los derechos de las personas LGTBI".

La líder del PSN ha asegurado que "podemos defender con orgullo la gestión del Gobierno", que ha tenido que afrontar la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, aunque ha señalado que no va a "obviar los nubarrones en el horizonte" y ha reconocido que si la guerra se prolonga puede afectar en mayor medida. Sin embargo, ha señalado que "frente a agoreros del apocalipsis, Navarra está mejorando en muchos planos y vamos a recuperar posiciones entre las regiones europeas más punturas".

Así, ha destacado que "crece el PIB de Navarra, que este año seguirá creciendo en torno al 5%, tenemos un buen ritmo de actividad industrial, tenemos récord en afiliación a la Seguridad Social y gracias a la reforma laboral cada vez tenemos más contratación indefinida".

Al Comité Regional, máximo órgano del partido entre congresos, han asistido, entre otros dirigentes socialistas, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el secretario de Organización del PSN y portavoz en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz; el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "tenemos que poner en marcha la maquinaria del partido para llegar a las elecciones con garantías y con cuadros suficientes para dar la solución y la respuesta política que se nos está pidiendo, que la estamos dando y que la vamos a seguir dando".