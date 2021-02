Chacón (PDeCAT) lamenta que el independentismo no esté condicionado por el centro

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha lamentado este domingo que "el independentismo no esté condicionado por una fuerza de centro" como ellos, después de que la formación no haya obtenido representación en el Parlament al no superar el 3% de votos.

En su intervención para valorar los resultados, ha celebrado que "el independentismo haya ganado las elecciones", y ha lamentado la irrupción de Vox en el Parlament porque cree que polarizará los debates y distorsionará las sesiones.

"La política es una carrera de fondo. Seguimos siento un partido con proyecto y con fuerza en los municipios y con voz propia en el Congreso. Es un espacio que existe y que continuará existiendo. Pero debemos admitir que no estamos contentos con el resultado", ha reflexionado Chacón.

