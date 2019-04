Cayetana Álvarez de Toledo: “No me cabe la menor duda de que habrá indultos" a los independentistas

En declaraciones al programa 'Converses' de COPE Cataluña y Andorra, Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del Partido Popular por Barcelona en las elecciones generales, ha asegurado que está convencida de que Pedro Sánchez concederá el indulto a los políticos independentistas juzgados por el ‘procés’. “No me cabe la menor duda de que habrá indultos. A Sánchez se le ha preguntado en diversas ocasiones si descarta indultos y nunca lo ha negado”, ha advertido Álvarez de Toledo. Atribuye esta actitud al hecho que “él sabe que su único futuro es el separatismo y la fractura de la España constitucional”, es decir, sólo podrá llegar a Moncloa con el apoyo de los separatistas.

En este sentido, culpa al socialismo en general y al PSC en particular por “empeñarse en salir del marco constitucional”. Por una parte, Sánchez fue investido con “el voto de un prófugo”, ha dicho refiriéndose a Carles Puigdemont. Con este “pecado inicial en su presidencia”, ha ido “dando gestos al separatismo estos meses”.

Respecto a los socialistas catalanes, Cayetana Álvarez de Toledo ha querido recordar que “no es la primera vez que el PSC defiende la autodeterminación” porque “en 2012 lo llevaban en su programa electoral, defendiendo la liquidación de la soberanía común de todos los españoles”. Del mismo modo, cuando Miquel Iceta habla de una consulta en Cataluña si el 65% de los catalanes quisiera la independencia, la candidata asegura que Iceta está hablando de dar a los independentistas “un supuesto derecho a decidir catalán de espaldas al derecho a decidir del resto de los españoles”. “Lo que él está diciendo es cambiar la mentalidad de los españoles para que sean menos constitucionalistas, menos defensores de la libertad y de la igualdad de lo que lo son ahora”, ha asegurado.

Pero aparte de los independentistas, Sánchez también ha tenido que pactar con los nacionalistas vascos y con Bildu. Para Álvarez de Toledo, estos últimos son un partido legal “pero profundamente inmoral”, en el que sus dirigentes “insisten en legitimar el discurso de la existencia de ETA”. Con lo cual, pactar con Bildu en una investidura o plantearse en llegar a un acuerdo con ellos según el resultado de las elecciones generales del próximo 28 de abril “es una profunda inmoralidad”.

Sobre Cataluña, la candidata es consciente de que los populares deben recuperar su presencia y más ante unas elecciones que califica de “claves” porque está en juego “la continuidad del estado constitucional”. Considera necesario un “discurso claro frente el separatismo reaccionario”. “Se acabó el apaciguamiento con el nacionalismo. Lo que hace es atacar la empecinada voluntad de vivir juntos de los españoles, lo que hace es convertir a los vecinos en extranjeros, y cuando no lo consigue, lo que hace es convertirlos en ciudadanos de segunda”, ha añadido.

Cayetana Álvarez de Toledo está convencida de que en Cataluña “hay un espacio que no tiene plenamente interiorizada la democracia”, que es el nacionalismo y que no respeta “a la otra mitad”. Insiste en que hay que “visibilizar y reforzar” a esa parte que sí “es demócrata”. Por ello, no duda en que si Pablo Casado llega a ser presidente del Gobierno “aplicará todas las medidas que estén en su mano para garantizar que el sistema funcione” bien sea desplegar el artículo 155 o la ley de seguridad nacional.