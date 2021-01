Cataluña ordena vacunar a todos los profesionales sanitarios, incluidos los mandos

El secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, ha ordenado vacunar contra la covid-19 "a todos los profesionales de los centros asistenciales", incluidos mandos, personal de administración o servicios y otros colectivos esenciales, para evitar brotes intrahospitalarios.

En una carta enviada a los centros del sistema de salud de Cataluña, Argimon indica que "hemos de entender los centros sanitarios como centros seguros", de ahí que se considere "una prioridad" vacunar a todos los profesionales de los centros de salud en esta primera fase del plan de vacunación contra el coronavirus.

Este escrito pretende "acabar con las tentaciones de hacer demagogia sobre si mandos (directivos), personal de administración y servicios y otros colectivos esenciales para el funcionamiento de los centros han de recibir la vacuna", ha precisado el secretario de Salud Pública en la carta.

Argimon también expresa su "confianza" en que todo el mundo está aplicando el mejor criterio posible en cada momento "para obtener la tan deseada inmunidad en los centros sanitarios de la misma manera que lo estamos haciendo también en las residencias" de personas mayores.

Estas instrucciones contrastan con las que estableció este jueves el grupo de trabajo técnico de vacunación contra la covid del Ministerio de Sanidad para el grupo 2 de prioridad para recibir la vacuna, que incluye al personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, que "tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo actividades de atención directa de pacientes covid".

Además, este grupo de población también está priorizado e incluye en una lista a personal sanitario que trabaja de cara al paciente en unidades, consultas o circuitos covid, puertas de entrada de pacientes agudos en los servicios de salud, transporte sanitario urgente (ambulancias), servicios de cuidados intensivos, otros servicios no intensivos donde se puedan generar aerosoles, unidades con pacientes de alto riesgo (oncología y hematología, entre otros), donde se toman y manipulan muestras y en la gestión directa de la pandemia.

También se cita al personal de los equipos de vacunación y al personal del ámbito sociosanitario, que incluye a los que trabajan en centros de atención a personas mayores y de riesgo diferentes a los de las residencias.

En el extenso listado no se menciona a directivos de estos centros sanitarios que sí son considerados prioritarios para la Secretaría de Salud Pública de Cataluña, según la misiva de Argimon.

Por su parte, en una rueda de prensa telemática, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha asegurado este viernes que no ha habido "ningún cambio" en el protocolo de vacunación en la etapa 1, en la que se vacuna a los internos y trabajadores de residencias de ancianos y a los profesionales del ámbito de la salud.

"La priorización es comenzar por los que están en primera línea -combatiendo la covid en los hospitales- y después el resto de profesionales que están en esos centros", ha señalado Vergés, que ha concretado que en este segundo grupo no todos son sanitarios, pues también hay personal de limpieza o de cocina.

En Cataluña se inició la vacunación del personal sanitario poco días después de empezar la de las personas mayores que viven en residencias geriátricas y del personal que les cuida, que ya han sido vacunados en un 75 % del total.

Aún faltan vacunar a los residentes de los 137 geriátricos clasificados como 'rojos' por el Departamento de Salud, al tener brotes activos de covid, una vacunación que se iniciará la próxima semana para los ancianos y trabajadores de estos centros que no estén enfermos, pero no a los que tengan la infección porque no es recomendable, según indicó Argimon el pasado miércoles.