Cs Castilla y León ve "razonable" la dimisión de Igea si aspira a primarias

El secretario de Organización de Ciudadanos en Castilla y León, Miguel Ángel González, ha enmarcado la dimisión de Francisco Igea como secretario autonómico de Programas en su intención "reiterada" de presentar una candidatura alternativa a Inés Arrimadas, por lo que ha considerado su renuncia como "razonable".

En declaraciones a EFE, González ha reconocido que no ha hablado con Igea desde que anoche anunció su marcha como protesta por las destituciones y nombramientos realizados por la Gestora, pero ha vinculado su dimisión más a sus intenciones respecto a la Asamblea General que a las críticas hacia la actual dirección interina de Cs.

"No sería razonable quedarse en la estructura que prepara la Asamblea y a la vez ser candidato, podría quedar feo... Es decir me quedo en la estructura, participo en todos los eventos en directo y luego encima soy candidato... Veo razonable apartarse", ha resumido González sobre la decisión de Igea, que se mantiene como vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

El secretario autonómico de Organización ha defendido las destituciones y los nombramientos realizados por la Gestora porque "entra dentro de la normalidad del funcionamiento del partido" con dos "intensos" meses de trabajo interno: "lo que se ha hecho es cubrir la estructura orgánica de administración y gestión para abordar la operativa en cada provincia y en las comunidades autónomas", ha asegurado.

González ha rechazado que esta pugna interna que trasciende a través de los medios de comunicación sea perjudicial para el partido, que ve "vivo" y que "siempre" ha "presumido de ser democráticos internamente". "¿Cómo va a hacer daño tener distintas opiniones? A la postre vamos a ir a un proceso asambleario en el que vamos a votar todo, como en 2017", ha resumido.

En opinión de González, el objetivo de cara a la Asamblea de los próximos 14 y 15 de marzo es "no equivocarse y entender que no es el partido del que gana" y no se aplicará una lógica por la que si gana Igea "se hace lo que diga Igea" o si gana Arrimadas se hace lo que diga ella, sino que los afiliados determinarán "el marco de lo que será el partido en el futuro" y quien pilote el partido tendrá que limitarse a estos límites.

Preguntado por las quejas de Igea sobre la duplicidad del sistema de votación, en urna y telemático, González ha defendido la posición de la Gestora porque lo que hace es "dar facilidades" a personas que viven en el extranjero o tienen problemas de movilidad, aunque se ha extrañado de que "en la era de Internet" haya reticencias a una votación telemática.

Sin embargo, ha reconocido que con el precedente de las irregularidades destapadas en las primarias Cs para elegir candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en 2019, el partido ha tomado "nuevas medidas de control" para conseguir un sistema "mucho más seguro y mucho más complejo con el fin de impedir que pueda ser manipulado".