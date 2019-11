Casado vira el mensaje para eludir las presiones

Después de varios días de presiones, Pablo Casado ha realizado un giro en su discurso argumental de los últimos días, con dos objetivos: zanjar el debate sobre la obligación del PP de ofrecer a Sánchez una gran alianza constitucionalista; y aflojar las presiones que está soportando desde sectores ajenos al partido que le piden un acercamiento a Pedro Sánchez.

Al conocer el pacto de PSOE con Podemos el pasado martes día 12, Casado aseguró literalmente que Sánchez había cerrado “con estruendo” la puerta a cualquier tipo de acuerdo con el PP en esta legislatura, pero Casado ha vuelto a abrir esa puerta para garantizar, si es necesario, la estabilidad del Gobierno. De esta manera el líder popular dejaba claro que su formación “estará a la altura”, a pesar de que sigue pensando que Sánchez no debería ser candidato, y menos después de haberse conocido la sentencia de los ERE.

Sobre el papel, la música suena bien, pero en la práctica, el ofrecimiento de Casado es imposible de realizar. Primero, porque es difícil que Sánchez quiera deshacerse de sus socios nada más ser investido; segundo, porque, si no se deshace de ellos, se antoja incluso quimérico que Pablo Iglesias pretenda acordar con el PP, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado; y tercero, porque el líder popular ya ha apuntado por dónde pasaría ese apoyo: por Navarra y por Cataluña, es decir, porque los socialistas rompieran sus acuerdos con los independentistas en esos territorios.

Casado intenta pues manejarse en un circo de tres pistas, pretende el más difícil todavía, mantener la posición de hombre de estado, de centro, de líder responsable, y evitar que VOX les siga comiendo terreno.

En Génova no olvidan además que no es que Sanchez no haya llamado, es que nadie del PSOE se ha puesto en contacto con el principal partido de la oposición para tener una mínima interlocución inicial.