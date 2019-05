Casado plantea que los presos independentistas hayan cometido “perjurio” en el juramento

El líder del PP, Pablo Casado, ha planteado este miércoles analizar si los diputados independentistas han podido cometer perjurio por acatar ayer la Constitución sabiendo que lo hacían "falsamente" o de forma "ofensiva contra la legalidad", al usar fórmulas con añadidos sobre la tradicional.

En unas declaraciones en Barcelona, tras visitar el centro tecnológico Pier 01 Barcelona Tech City, acompañado del candidato a la Alcaldía de la ciudad, Josep Bou, y la candidata al Parlamento europeo Dolors Montserrat, también ha asegurado que el PSOE tiene un pacto con los independentistas de "escaños por indultos".

Sobre los acatamientos de ayer, Casado ha especificado que se trata de "analizar" si la figura del perjurio, el "jurar sabiendo que se hace falsamente o de manera ofensiva contra la legalidad", presente en otros ordenamientos jurídicos pero no en el español donde se aplica el falso testimonio, puede ser "constitutivo de algún reproche penal".

Algo que está en vigor en Estados Unidos y en otros países, ha explicado, "no solo para los procesos judiciales, sino también para las fórmulas institucionales en las que alguien adquiere la condición de representante público". Tras recordar que el expresidente estadounidense Barack Obama en 2008 "por cambiar un adverbio" tuvo que repetir el juramento, ha considerado que los independentistas que acataron ayer la Constitución en la sesión constitutiva, no han conseguido su condición de diputados con todas sus funciones y siguen siendo solo "electos".

En este sentido, Casado ha destacado que ayer no hubo acatamientos por imperativo legal, una fórmula que reconocía como válida la sentencia del Tribunal Constitucional a la que se refirió la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sino un "escarnio" y una "ofensa legal y humillación" a la Constitución. Para Casado lo que se vio en la sesión constitutiva del Congreso "fue un esperpento, no solo por la semejanza física con Valle-Inclán del presidente de la Mesa de Edad, sino por los espejos cóncavos en las actitudes de los independentistas y por la connivencia e incluso complicidad" de los socialistas ante esas "conductas inaceptables".

Se ha mostrado que la estrategia del PSOE "es lo que parece, verde y con asas", ha apuntado, en referencia a que no le cabe "ninguna duda" de que Sánchez tiene con los independentistas "un pacto de escaños en la investidura por indultos". Casado ha pedido el voto para el PP para que Sánchez no piense a partir del 26 de mayo que tiene "un carril libre para hacer lo que le de la gana" y los populares puedan ponerle "vallas en esa pista olímpica" para que no pueda pactar con los independentistas. Con motivo de su visita a esta ciudad, el líder de los populares ha dicho que su proyecto es "la Barcelona del 92", que era la ciudad más importante en el país, y ha dicho que le duele España "pero particularmente Cataluña".

Montserrat ha afirmado que el PP es el "freno" a la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, y ha pedido el voto a todos los europeístas para no dejar a Europa "en manos de Le Pen, Salvini y un fugado de la Justicia", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont. Ha advertido de que solo hay dos proyectos para Europa, el del PP y el del PSOE, un partido "que flirtea, que coquetea, que negocia, que acuerda con los independentistas".