Casado irá al TC si no se debate una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su partido acudirá al Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno aplica su "rodillo" para evitar el debate de una autoridad independiente para la gestión de los fondos europeos.

El PP ha reclamado que el Ejecutivo reconsidere su bloqueo a debatir la proposición para una autoridad independiente, después de que emitiese su disconformidad a debatir la toma en consideración de la propuesta para crear una autoridad independiente, por suponer un gasto de 9,7 millones de euros.

"No es bueno que los fondos se utilicen para repartirlos a dedo por parte de un Gobierno", ha advertido Casado, que este lunes ha clausurado al vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa y al excomisario europeo de Acción por el Clima y Energía Miguel Arias Cañete una jornada sobre los fondos europeos Next Generation.

El líder de la oposición ha pedido que los fondos no alimenten "prácticas clientelares" que pueden "devenir en corrupción" y ha criticado al Gobierno por no llevar el plan de recuperación al Congreso para su ratificación y por no negociarlo con su partido.

Considera Casado que Sánchez va a tener que hacer "reformas importantes" que "su coalición de Gobierno no va aceptar" y ha vaticinado una "década de ajustes".

"(Nadia) Calviño acabará como (Pedro) Solbes, escribiendo libros renegando de lo que ha vivido y el Gobierno de Sánchez acabará como el de Tsipras y Varoufakis", ha recalcado Casado. El griego Alexis Tsipras pasó en 2019 a la oposición tras acometer recortes desde su Gobierno.

Y ha lanzado un aviso: El PP no estará si Sánchez les va a llamar cuando llegue "la carta de Trichet", en alusión a la misiva en la que el exjefe del Banco Central Europeo (BCE) Jean-Claude Trichet reclamó recortes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

Casado compara a Sánchez con "el mago de los pueblos" porque "se le ven todos los trucos" y ha avisado: "En Europa no compran humo, compran reformas para salir de la crisis".

"Europa ha tenido que sacar la tarjeta roja a las pretensiones de Pedro Sánchez de politizar el máximo órgano de Gobierno de los jueces", ha sostenido Casado, recordando que los fondos están condicionados al respeto al estado de derecho.

También ha alertado de que el "shock de oferta" y la "crisis de demanda" pueda provocar una crisis de "deuda y de solvencia".

El vicepresidente de la CEOE ha reclamado reformas y que los fondos se utilicen "para el sector privado" y "no para el plan E". Además, ha rechazado que "se tire abajo" la reforma laboral del 2012 y ha advertido que hay "muy poco margen" para incrementar la presión fiscal.

Arias Cañete ha advertido de que las reformas planteadas por el Gobierno son “volátiles” y ha recordado que en 2026 tienen que estar “todos los proyectos terminados”, lo que a su juicio “induce a la preocupación”.