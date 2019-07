Casado insiste en que el PP no se abstendrá en la investidura e insta a Sánchez a desbloquear la situación

El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido este martes en que no se abstendrá para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "coherencia" y "responsabilidad" como líder de la oposición y ha advertido de que, después de dos meses no se puede seguir "perdiendo el tiempo".

En rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de algo más de una hora con Sánchez, ha dicho que el candidato socialista es el "responsable" de desbloquear la situación, para lo que ha apuntado que igual es el momento de dejar de hablar de abstención y empezar a hacerlo de "coaliciones de gobierno o gobiernos estables".

Casado ha subrayado que por su parte "más no pueden hacer" y ahora "está la pelota en el tejado de Sánchez" y tendrá que explicar el porqué no se pone de acuerdo con quien ya ha pactado a nivel autonómico, en referencia a Podemos.

En este sentido, ha destacado que su partido sigue con la "mano tendida" para once de estos acuerdos, entre los que se encuentran los referidos a la justicia, la violencia de género, las infraestructuras, el sistema de pensiones o defensa. A su juicio, no se le puede pedir al PP que "resuelva los problemas" de Sánchez, ni tampoco que admita que el presidente en funciones quiera gobernar en solitario si no tienen los votos suficientes para hacerlo. Así que ha asegurado que no va a mover su posición sobre la investidura. "Una abstención táctica está fuera de nuestra deseo y nuestra responsabilidad", ha afirmado.

Antes de comenzar la reuníón, el líder del PP ha señalado que acudía a este nuevo encuentro por "lealtad institucional". "Es mi obligación, creo que va en el sueldo", dijo hace una semana, a diferencia del presidente de Cs, Albert Rivera, que ha rechazado esta opción por considerar que es una pérdida de tiempo.