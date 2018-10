Casado entusiasma a los suyos en su primer cara a cara largo con Sánchez

No era la primera vez que Pablo Casado se enfrentaba en un cara a cara a Pedro Sánchez como líder de la oposición, pero sí era la primera vez que lo hacía en un debate de larga duración. Sobre el papel se iba a hablar del Consejo Europeo y de Arabia Saudí, pero, en la práctica, el presidente del PP, ha aprovechado para realizar una enmienda a la totalidad a la política del jefe del Ejecutivo.

Casado subía a la tribuna sin papeles, y ha acabado, según fuentes del PP, acorralando a Pedro Sánchez, y resaltando sus contradicciones, lo que ha tenido dos consecuencias, dicen: "ha consolidado su liderazgo, y ha acallado las pocas críticas internas que todavía había en el partido". Prueba de que todo ha ido bien son las reacciones de Rivera y de Iglesias, que "lo ha tratado como si fuera el presidente del Gobierno". En las filas socialistas ha escocido especialmente la acusación al presidente de ser "partícipe y responsable del golpe de estado en Cataluña", lo que ha provocado la airada reacción de Sánchez, que ha calificado como inaceptables e ignominiosas esas palabras, y que le ha amenazado con poner punto y final a sus relaciones si no las retiraba. Y no, no las ha retirado.

Casado también se ha sacudido la etiqueta de político de extrema-derecha que le ha colocado desde hace algunas semanas el jefe del Ejecutivo: "lecciones de moderación y democracia de un presidente que pacta con los independentistas, -le ha dicho- ninguna".

Tras la intervención de su líder, el secretario general Teodoro García Egea, recibía en su telefóno numerosos mensajes de felicitación de los suyos. y es que, para los populares, Casado hoy ha sido Casado al cien por cien.