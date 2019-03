Casado dice que en el PP todo el mundo tiene su sitio y no hay purgas o pucherazos como en otros partidos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que en el PP "todo el mundo tiene su sitio" y ha recalcado que es en otros partidos donde se producen "purgas" o "pucherazos", en alusión al PSOE y Ciudadanos. Además, y ante algunas críticas internas por la renovación que se está produciendo en las candidaturas, ha recordado que aún no están terminadas las listas.

Así se ha pronunciado Casado en su visita a la Fundación Gil Gayarre, una organización especializada en la atención a las personas con discapacidad intelectual, después de que haya renovado casi el 80 por ciento de los cabezas de cartel al Congreso, sin que estén en esos primeros puestos personas del círculo de confianza de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Al ser preguntado por el malestar que ha provocado en algunos cargos esas listas y que se llegue a hablar de deriva, Casado ha dicho desconocer qué deriva es ésa porque es presidente del PP tras haber sido elegido en primarias en un congreso "abierto a toda la militancia" y "con un programa muy claro".

"ME SIENTO LEGITIMADO"

"Por tanto, no solo me siento legitimado sino mayoritariamente respaldado y el único líder que ha tenido una convención para preparar las citas electorales. La deriva habrá que preguntársela a los partidos que hacen pucherazos, los que alientan el transfuguismo o han hecho purgas en sus listas electorales como han declarado algunos barones del PSOE", ha enfatizado, para añadir que "eso no es lo que ha pasado en el PP".

Además, Casado ha explicado que solo hay dos personas que han pasado de ser diputados en el Congreso para encabezar la candidatura al Senado, en alusión a Fernando Martínez-Maillo (Zamora) y Carlos Floriano (Cáceres). A su entender, no puede ser "criticable" estar en el Senado, que es la cámara que puede aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"De 52 candidaturas, que dos pasen del Congreso al Senado, creo habría que analizar un poco los términos que se utilizan, incluso a la hora de valorar lo que hace un partido político. Lo digo sin acritud", ha dicho, para agregar que "a veces se extienden unas informaciones que no tienen nada que ver con la realidad".

Además, ha dicho que hay personas que han decidido "abandonar la política", como la exministra Fátima Báñez, que se lo han comunicado de forma "cariñosa, generosa y van a participar en campaña". "Les agradecí lo que habían hecho por el partido y les dejé la puerta abierta", ha señalado.

"JUICIOS DE VALOR" SIN ESTAR TERMINADAS LAS LISTAS

El líder del PP ha criticado que se hagan "juicios de valor" sobre las listas cuando no están terminadas ni en el Congreso ni en el Senado. "Me sorprende. Pero mucho más para aquellos que ya han dicho que van a ir encabezando su provincia a otra cámara como el Senado o van a ir a la lista europea que, por cierto, siempre es la lista más cotizada entre todas las candidaturas", ha resaltado.

Por todo ello, ha insistido en que "no entiende" las críticas porque "no es cierto". "En el PP todo el mundo tiene su sitio, todo el mundo lo ha tenido", ha manifestado, para añadir que los que han decidido abandonar la política "lo han hecho libremente" y con su "pesar" porque habrían sido "excelentes candidatos".