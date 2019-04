Casado dice que el PP no debe moverse de sitio para "cobijar" a más gente

(Actualiza la AA3132 con más declaraciones del mitin de Málaga)

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que su partido no debe moverse de sitio para intentar "cobijar a más gente", sino que tiene que seguir en los "principios y valores de siempre".

En un mitin en el palacio de congresos de Málaga ante más de mil personas, Casado ha subrayado este argumento en la jornada en la que el número cuatro de la lista europea y expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ha cambiado de siglas para concurrir con Ciudadanos en la lista autonómica.

Casado no se ha referido en ningún momento de su discurso a esta marcha de Garrido, pero ha aprovechado para reafirmar que no hay un debate "entre si se es más de derechas o de izquierdas" y remarcar que "no hay que moverse de sitio" y hay que dedicarse a "vertebrar y ramificar" el programa electoral para que "cobije" a más gente.

A su juicio, esto se consigue con los valores constitucionales porque el PP, ha dicho, es "el único partido" que defiende la Constitución.

También se ha dirigido a los indecisos para que aparquen las posibles "diferencias programáticas e ideológicas" y apoyen al PP porque solo con este partido, ha afirmado, está "garantizada" la unidad nacional.

Y a aquellos votantes de otros partidos, como Ciudadanos y Vox, aunque no los ha nombrado, que empiezan a ver que si se fragmenta el voto el presidente Pedro Sánchez va a seguir en La Moncloa.

Su apelación se ha completado reiterando el mensaje para que también voten al PP los socialistas "avergonzados con la deriva de Sánchez que está vendiendo España a trozos por un puñado de votos".

Casado ha insistido en sus críticas a Sánchez, a quien ha acusado de "sentarse a negociar con los terroristas de Bildu que han firmado una historia sanguinaria de 800 víctimas mortales", algo que ha asegurado que no se entiende en Europa ni en ningún lugar del mundo.

"Yo no entendería que un político alemán se sentara a hablar con los terroristas que atentaron en el mercado navideño de Berlín o que un político francés se sentara a negociar con los terroristas islamistas que reventaron la sala de fiestas del Bataclan", ha argumentado.

En el acto también han intervenido el candidato al Parlamento Europeo, Manfred Weber; el presidente regional del PP de Andalucía, Juanma Moreno; el número uno del PP al Congreso por Málaga, Pablo Montesinos, y el presidente provincial y consejero de Presidencia, Elías Bendodo.

Moreno ha dicho que el próximo 28 de abril "solo ha un camino", votar a Pablo Casado, y les ha pedido un "esfuerzo de compromiso y sensatez" para apoyar esta candidatura, la única opción, ha apuntado, "viable y segura" frente a un Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, Weber ha advertido de que "es una semana clave para el futuro de España y para el futuro de Europa", que está con el PP y con Pablo Casado. "Un victoria del PP es una victoria de España y de Europa".