Casado no dará más explicaciones sobre corrupción del pasado: Daña al PP

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes ante el Comité Ejecutivo del PP que no volverá a dar explicaciones sobre casos de corrupción del pasado porque provocan un "daño inasumible" y es una de las causas a la que atribuye el mal resultado en Cataluña.

El líder de los populares ha censurado ante los dirigentes y barones territoriales del PP que se le pida autocrítica tras una campaña electoral que sus adversarios han convertido en una "tormenta perfecta" en contra del partido.

Casado no esperaba "tal despliegue de ataques en plena campaña electoral" ni que se tergiversasen las declaraciones del PP.

Y ha acusado al PSOE de usar a la Fiscalía, al CIS y a los medios públicos en su beneficio, por la publicación del escrito del extesorero Luis Bárcenas, que les hizo caer "a plomo" respecto a las encuestas.

El presidente del PP ha denunciado que ésta no es una "táctica nueva" y ha asegurado que ya la sufrieron en las generales de abril y noviembre de 2019, mientras ha censurado además contra el "silencio atronador" sobre casos que afectan al PSOE, como Isofotón, o a Podemos.

"Desde hoy", ha dicho, no volverán "a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle" porque el coste electoral es "tremendo" y no se lo pueden permitir ante el calendario judicial.

Casado ha llamado además a "soltar lastre" porque "las hipotecas en política no son hereditarias" y no pueden "pagar facturas" de cuestiones que no conocen y que no tienen que ver con el "impecable legado" del PP.

El presidente del PP ha enmarcado en esta decisión el anuncio de que el PP cambiará de sede y la creación de un departamento de transparencia y de un canal anónimo de denuncias.

El Comité Nacional del PP se ha reunido de forma telemática para analizar el mal resultado cosechado en Cataluña, donde el PPC y su candidato, Alejandro Fernández, han tocado un nuevo suelo electoral con tres diputados, no han logrado atrapar los votos perdidos por Cs y han sido adelantados por Vox. EFE