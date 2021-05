Casado advierte a Sánchez: si aprueba los indultos pediremos cambiar la ley

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprueba los indultos de los condenados por el "procés", los recurrirán al Tribunal Supremo y exigirán "el cambio de la ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales".

Casado responde así en Twitter a las declaraciones de Sánchez desde Bruselas en las que ha asegurado que para decidir si el Ejecutivo indultará o no a los dirigentes del procés catalán tendrá en cuenta valores constitucionales como los de "la concordia, el diálogo y el entendimiento", pero no "la venganza ni la revancha".

"Cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional", afirma Casado en su cuenta de Twitter.

Y añade: "Si Sánchez aprueba los indultos recurriremos al Supremo y exigiremos el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales".

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado tras el Consejo de Ministros este martes que el Ejecutivo decidirá sobre los indultos a los condenados por el "procés" cuando tenga sobre la mesa los informes del Supremo y de la Fiscalía y ha garantizado que siempre hará "lo mejor para el interés de España".

Poco más tarde, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que, cuando se tome una decisión, él explicará por qué se han concedido o denegado, total o parcialmente, cada uno de los indultos.

"Este Gobierno da la cara, pero después de cumplir los procedimientos", ha manifestado tras instar al PP a respetar la ley y esperar a que el Supremo se pronuncie.EFE