Casado acusa a Sánchez de "incompetencia" y le urge a pedir disculpas

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "incompetencia", "ineficacia" e "imprevisión" en la crisis del coronavirus y le ha emplazado a pedir "disculpas" por los "errores" en su gestión. Sin embargo, pese a estas críticas ha anunciado que el Grupo Popular apoyará la prórroga del estado de alarma, pero exigiendo a Sánchez que cumpla ahora "con su parte".

"Parafraseando a Maura, 'por mí no quedará", ha afirmado Casado en el debate celebrado en el Congreso para prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo y que incluye como principales novedades las salidas de los niños y la posibilidad de aplicar medidas en el confinamiento en función de los territorios.

El líder del PP ha dicho que su partido "cumple con su parte" al renovar una medida "excepcional" para "contener esa tragedia en vidas y empleos" pero ha emplazado a Sánchez a "cumplir" con la suya y "aprovechar esta confianza para gobernar al servicio de todos los españoles". "La paciencia de los españoles tiene un límite", le ha avisado.

Tras guardar un minuto de silencio, Casado ha arrancado su discurso asegurado que le "duele España" porque llevan "mes y medio de drama nacional" por el Covid-19. "Esto no es una guerra como le gusta decir al Gobierno sino una catástrofe en vidas humanas, esto es una hecatombe económica", ha enfatizado.

NO ES MORAL QUE NO CITE A LOS MUERTOS

Para ver la "dimensión" de este "drama", Casado ha señalado que han tenido jornadas con "más víctimas que cinco atentados del 11-M" y han muerto "más personas que soldados aliados en el desembarco de Normandia". Dicho esto, ha afeado a Sánchez que en su intervención en el Pleno no haya hecho referencia a los fallecidos, que ya superan los 22.000. "Eso no es causal y me atrevo a decirle sin acritud que eso no es moral. Así no se puede seguir. Esto no va bien", ha proclamado.

Además ha echado en cara al Gobierno que haya reconocido que "no sabe a ciencia cierta cuántos españoles han muerto por coronavirus". "No es de recibo que una nación que se respeta a sí mismo sea capaz de contar a sus muertos", le ha espetado. Y ha advertido a Sánchez que si la crisis es "algo simétrico y global" como sostiene, "por qué se ha ensañado" con nuestro país.

Casado ha emplazado al Ejecutivo a admitir lo que ha hecho mal. "¿Por qué ustedes no reconocen que se ha podido ha podido hacer algo mejor y piden disculpas por sus errores?", ha preguntado, para añadir que se habrían salvado vidas si no se hubieran "ocultado" los informes de la OMS o las alertas de la UE "por una agenda ideológica para llegar a los actos del 8 de marzo".

CRÍTICAS POR LAS MASCARILLAS Y LOS TEST

Además, ha denunciado el retraso en la compra de material para los profesionales sanitarios y que hoy conozcan que uno de los stock de mascarillas "estuvieron cinco días en los hospitales españoles siendo defectuosos" y los retiraron tarde, "teniendo que aislar ahora a mil sanitarios" tras someterlo a "un riesgo".

Casado ha preguntado al Gobierno cómo es posible que compre mascarillas "a empresas condenados por sobornos en países subdesarrollados" o que con los test descubran ahora "por la prensa" que "al proveedor" que los trajo "se le pagaron siete millones en comisiones". "¿Dónde esté el millón de test que hace dos sábados en su homilía dominical dijo que iban a hacer?", ha interrogado, para añadir que solo con test masivos se puede desescalar con garantías y volver a la normalidad.

El líder del PP ha puesto como ejemplo de "imprevisión" del Gobierno el capítulo referido a las salidas de los niños, después de que el Gobierno asegurara que podrían ir al súper o al banco a partir del 27 de abril y unas horas después rectificara y anunciara que podrán dar paseos.

"¿Cómo nos puede decir que un decreto de un Consejo de Ministros va a ser adaptado por un ministro en pleno fin de semana con una orden ministerial? ¿Usted sabe lo que es la seguridad jurídica?, le ha preguntado ante lo ocurrido con los niños. "No digan que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia y con nuestros hijos no se juega y con la salud de los españoles, tampoco", ha proclamado.

EVITAR RECETAS POPULISTAS: "RECUERDE CÓMO ACABÓ TSIPRAS"

En el capítulo económico, ha repasado las previsiones del FMI y el Banco de España, y ha solicitado al Ejecutivo "liquidez inmediata" para las empresas, abonar los ERES y que no dé por "amortizado" hasta diciembre sectores como el turístico o el de la hostelería.

Además, ha pedido a Sánchez que no busque "chivos expiatorios" porque la UE "va a ser muy generosa" y le ha preguntado si va a acudir al programa MEDE como el primer ministro italiano dijo en el Senado este martes.

"Nosotros no sabremos de propaganda pero sí sabemos de gestionar crisis y hay que hacerlo con competitividad y flexibilidad", ha manifestado, para exigir que la salida de la crisis no sea con recetas "populistas como pide su vicepresidente" Pablo Iglesias. "Recuerde siempre a Varoufakis y cómo acabó Tsipras", le ha espetado, en alusión al Gobierno griego.

"LE EXIGIMOS QUE DEJE COARTAR LA LIBERTAD"

Asimismo, Casado ha pedido "respeto a las libertades democráticas" y ha recalcado a Sánchez que el coronavirus se "vence con mascarillas, no con mordazas". Dicho esto, ha rechazado que sean un "lapsus" las palabras del jefe del Estado mayor de la Guardia Civil hablando en rueda de prensa de minimizar las críticas al Ejecutivo en las redes como demuestra el "email escrito dirigido a las Fuerzas de Seguridad".

"Le exigimos que deje de coartar la libertad de los ciudadanos en las redes sociales y que no use ni a la Fiscalía ni a la Guardia Civil para estos propósitos", le ha demandado, para preguntarle después "qué tipo de omertá mediática pretende para tapar sus errores".

Dicho esto, ha pedido al presidente del Gobierno que reactive el portal de transparencia y que cuelgue allí las actas de los expertos que "ya que juegan a políticos y dan lecciones de decencia, tendrán que rendir cuentas a la nación", en alusión a las palabras del doctor Fernando Simón.

LOS PACTOS Y LA "GENEROSIDAD" DEL PP

En cuanto a los pactos, Casado ha afirmado que el PP ya ha hecho su "gran pacto" al brindar al Gobierno su apoyo al estado de alarma, "la medida más drástica en la historia de la democracia". Por el contrario, ha dicho que los "socios de Sánchez le vuelven a dejar tirado" en la votación de este miércoles en el Pleno del Congreso.

Casado ha afirmado que el hecho de que Sánchez no haya contestado a las exigencias que le planteó en el encuentro del lunes para afrontar el Covid 19 evidencia cuál es el espíritu de diálogo del Gobierno con el que responde a la "generosidad" del PP. "Solo le hemos pedido eficacia para gestionar, transparencia para rendir cuentas y humildad para pedir perdón por sus errores. Nada de eso hemos conseguido", se ha quejado, para añadir que el Gobierno no puede pretender que formen parte de "la orquesta mientras se hunde el barco".

Tras insistir en que el PP está apoyando al Gobierno para "salvar vidas y no para arruinar España", ha saludado que Sánchez haya aceptado crear una comisión en el Congreso para tomar medidas ante la crisis del Covid, "renunciando a la trampa" de esa mesa de reconstrucción" y "extraparlamentaria". Sin embargo, ha afeado al jefe del Ejecutivo que no se haya referido a esa comisión en su discurso y ha dicho que espera que no sea "otro banzado".

En cualquier caso, Casado ha afirmado que el PP apoyará de nuevo la prórroga del estado de alarma para que Sánchez gobierne "con firmeza y determinación y acote esta pandemia de una vez, después de 45 días de ineficacia".