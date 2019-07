Casado acusa a Sánchez de evitar a Podemos apelando a una abstención “que no necesita”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que Sánchez “podría lograr ser investido” presidente del Gobierno el próximo 23 de julio “sin necesidad de los apoyos independentistas”. “Le da la suma sin los independentistas y quiere responsabilizar al PP de no querer llegar a acuerdos”, criticaba el líder de los populares.

En una entrevista en Telecinco, Casado ha vuelto a reiterar que votará 'no' en la votación de investidura de Sánchez “para proponer una alternativa” que afirma que sería “irresponsable” no presentar. Además, el presidente del PP ha señalado que Sánchez “no ha hablado de impuestos ni de Cataluña en los últimos dos meses” y rechaza que exista una ruptura en la capacidad de pactar en la política actual.

“Nosotros hemos pactado con 8 partidos en este mes y Sánchez tiene que ser consciente de que tiene 123 escaños, y que es la cantidad más exigua que ha tenido un candidato”, explicaba Casado. “A mi me gustaría gobernar en minoría en muchos sitios, pero hasta qué punto puede decir Sánchez que no puede pactar con Podemos”. “No querer pactar con quien siempre pactas y decir que con 123 escaños no puedes gobernar y que la responsabilidad es nuestra... No tiene sentido”, concluye.