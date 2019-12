"El precio que va a pagar va a ser desorbitado", la carta de una oyente catalana de Herrera a Pedro Sánchez

Marta y Sergi viven en Barcelona. Son un matrimonio que se siente español y vive con preocupación lo que desde hace ya tanto tiempo viene ocurriendo en Cataluña. Además, son oyentes de 'Herrera en COPE', el programa al que han querido enviar esta carta firmada por la propia Marta. "Ante la inoperancia de las autoridades autonómicas y estatales, mi mujer ha decidido escribirle esta carta al presidente en funciones D. Pedro Sánchez", aseguraba Sergi. "Expresamos nuestro malestar y preocupación hacia el rumbo para donde va nuestro querido país", sentenciaba el ciudadano barcelonés.

A continuación, les ofrecemos el texto íntegro que Marta, una ciudadana anónima que sufre a diario lo que ocurre en Cataluña, le dirige a Pedro Sánchez:

"Sr. Presidente, Pedro Sánchez:

Mi desaliento me anima a enviarle el presente escrito que refleja el espíritu de muchísimos españoles profundamente preocupados por la situación que está viviendo el país, y todavía más desesperanzados si cabe, por el futuro próximo que nos depara.

Sr. Presidente, no nos aboque a tal disparate, a tal esperpento que Vd. sabe que solo lleva a un suicidio político colectivo y que arrastrará a la sociedad y a la economía a unas de las etapas más oscuras de este país.

No se lo pido por el país, por España, ya que en vista de las circunstancias que estamos viviendo, a Vd. nada le importa. Se lo pido por los ciudadanos, las familias, los trabajadores, los empresarios, niños, adolescentes, mayores, etc… Vd., Sr. Presidente, sabe que todos ellos no quieren este destino para sus vidas, Vd. sabe Sr. Presidente que está negociando guiado por sus propios intereses con personas que tampoco piensan en todos ellos.

Vds. van a ser los únicos y absolutos responsables del peor de los destinos de este país desde la dictadura…destinos que nunca debieron ocurrir y que siempre podrían haberse evitado, de los que la clase política siempre ha sido la flagrante responsable.

Este país no se lo merece: las familias que luchan día tras día desde sus trabajos, desde sus pequeñas empresas, con grandes piedras en sus caminos, como enfermedades de los suyos, desahucios, pérdidas, etc. no merecen que el destino de sus vidas esté en manos de dirigentes que no les representan y cuyos intereses partidistas viajan tan alejados de la realidad de la gente.

El drama de todos nosotros es que nuestro futuro está en manos de egocéntricos e irresponsables líderes que se creen con el poder de destruir este país y con ello el destino de todos.

España es muchísimo más Sr. Sánchez, España somos todos y cada uno de los que luchamos por nuestro día a día, por nuestro futuro y el de los nuestros. España no está a su disposición, ni la de sus posibles socios, que gustosos estarían de destruirla, de dividirla, como ya han hecho con la sociedad.

Vd. sabe Sr. Sánchez que este proyecto que tiene entre manos es un gran despropósito ya que está abocado a una legislatura corta, sin posibilidad de acuerdos, y mucho menos de presupuestos. ¿No quiere un gobierno progresista? ¿Qué chaladura es esta cuando Vd. sabe que con este gobierno NADA va a progresar? Sus socios, como ERC, buena cuenta darán de ello, ya que Vd. sabe Sr. Sánchez que van a hacer todo lo posible por desestabilizar el país. Desde que elementos políticos como ellos han aparecido en el escenario de este país se han vulnerado principios constitucionales básicos y día tras día se pone en riesgo el Estado de Derecho. Desgraciadamente a ninguno de sus socios todo esto le importa…

¡Basta ya Sr. Sánchez! ¡Pare ya este sinsentido y tomen las riendas de esta situación tan apremiante! Lo que está en juego es mucho y no solo el poder de unos cuantos. Vd. sabe que el precio que va a pagar va a ser desorbitado y las pérdidas van a ser incalculables".

En su mensaje dirigido a la Cadena COPE, Sergi añadía una última promesa: "Obviamente intentaremos hacerle llegar la carta a la persona dirigida".