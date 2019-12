Carmen Calvo apuesta por ERC como socio prioritario: "Hay que formar gobierno"

El Gobierno mantiene su apuesta por llegar a un acuerdo de investidura con ERC, ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que ha recordado este lunes la necesidad de formar un Ejecutivo "con los datos" que arrojaron las urnas en las elecciones del pasado 10 de noviembre, con un parlamento fragmentado, y ha recriminado a "las derechas" que no sean conscientes de esta situación.

En declaraciones a la prensa antes de asistir en Ifmena de Madrid a la proyección de la serie 'Otros Mundos', de Javier Sierra, la vicepresidenta ha defendido las negociaciones que está llevando a cabo el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones ha subrayado que "hay que formar Gobierno con los datos" que les han dado las urnas, "de manera legítima y de forma razonable, para que pronto podamos tener respuestas a los problemas".

"Los únicos que no ven esto son las derechas, que han decidido que nunca les ha importado nada su país y lo han arrastrado dos elecciones y ya ven por dónde siguen, exactamente igual", ha incidido pocas horas después de que el líder del PSOE se reuniera con Pablo Casado (PP) e Inés Arrimadas (Ciudadanos) en el Congreso de los Diputados.

Tras esos encuentros, el líder de los populares ha subrayado que Sánchez no está dispuesto en ningún caso a romper su acuerdo con Unidas Podemos a cambio de lograr la abstención del PP para facilitar la formación de Gobierno. Por eso, le ha trasladado el 'no' de su partido pero le ha dicho que tiene otras "alternativas" para no depender de los independentistas.

"Nadie en España entendería que el PP facilite un Gobierno con los comunistas de Podemos", ha afirmado Casado, que ha indicado que la única oferta que el socialista le ha planteado ha sido la de una abstención del PP para facilitar que se ponga en marcha el Gobierno de coalición con Podemos con Pablo Iglesias como "vicepresidente", algo que el presidente del PP considera casi "un insulto".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ve aún margen para un acuerdo "constitucionalista" entre PSOE, PP y Ciudadanos mientras Pedro Sánchez no cierre un pacto con ERC que garantice la puesta en marcha del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras su reunión con Sánchez, que ha durado algo más de una hora, Arrimadas ha remarcado que es al líder socialista a quien corresponde abrir la puerta a esta opción y ha advertido de que si decidiese explorarla, al PP le sería muy difícil rechazar esa negociación.