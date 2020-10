Carlos García Adanero, UPN: “Hay medidas que el Gobierno de Navarra podía haber tomado y no ha querido”

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, ha sido protagonista en las últimas horas por anunciar medidas más restrictivas en toda la comunidad a causa de la evolución de la pandemia. Este anuncio ha pillado en misa a Carlos García Adanero (1967, Talavera de la Reina), diputado por Unión del Pueblo Navarro en el Congreso de los Diputados. Tampoco le sorprende.

Su formación lleva insistiendo a la presidenta que las PCR deben ir más rápido y se deben contratar más rastreadores. En general consideran que Chivite ha hecho una “mala gestión” de la covid-19 y toman como referencia los datos que presenta diariamente Navarra.

Este domingo, 427 casos más y cuatro fallecidos. “Hay medidas que se podían haber tomado y que el Gobierno foral no se ha tomado. Tenemos más capacidad para hacer más PCR y dar los resultados en 24 horas”, insiste Carlos García, unos días antes del anuncio de Chivite en rueda de prensa.

Su grupo fue el que obtuvo más votos en las elecciones al Parlamento Foral el año pasado, pero la suma de PSOE con los nacionalistas y Podemos ha provocado que sean ellos quienes lideren el actual Ejecutivo Foral. El nombramiento de María como presidenta ha sido polémico desde el primer día porque necesitaba los apoyos de EH Bildu para ser investida y sacar adelante todas las propuestas que se presentan en el Palacio Foral. Así se lo hizo saber la propia portavoz nacionalista a los allí presentes, quien advirtió que ellos “tienen la llave”.

“El PSOE hasta antes de las elecciones que es con el que llega al resultado electoral dice una cosa, y de criticar al cuatripartito, ella se pone a la cabeza del proyecto nacionalista”, dice en este sentido Adanero, que en los últimos meses se ha vuelto en un ‘azote’ en el Congreso contra los nacionalistas y el PSOE, partido que constantemente “blanquea” a Bildu.

El papel de Bildu en Navarra

Unos apoyos que según explica no necesitaban, ya que ellos desde el día posterior a las elecciones han estado dispuestos a pactar con PSN para hacer un Gobierno a dos en el que en este caso, el presidente de UPN Javier Esparza, fuera presidente de Navarra. “Se le han hecho muchas propuestas, desde el principio. Se han hecho muchas propuestas. Lo que veo y lo que me cuentan es que no se aceptan ninguna de las propuestas que se hacen”, explica Adanero desde su despacho en la Cámara Baja.

Los apoyos que ahora tiene el PSOE es algo que Adanero lamenta y siente no reconocer a este Partido Socialista. En Navarra y en Madrid. Los lamenta porque lo único que han conseguido, según relata, es que haya un blancamiento de Bildu y se les pueda considerar ahora interlocutores válidos”.

“Ha habido un intento de blancamiento terrible. Que estar en el cargo esté por encima de la dignidad de las víctimas me parece un escándalo.Bildu no ha tenido que renunciar a nada, y cada vez que tú estás pactando con Bildu sin exigirle que rompa con la banda terrorista ETA lo que estás haciendo es legitimar a la banda terrorista”, advierte.

Sobre este asunto, hace referencia al ‘ospa eguna’, una fecha en la que se pide que la Guardia Civil abandone Navarra y que se celebra todos los años en Alsasua. Adanero considera “una indignidad” que esto se siga permitiendo, pero más que “todo el Gobierno esté callado, por lo menos que salga el Ministro Marlaska”, dice.

Precisamente sobre el Gobierno Adanero también se muestra crítico. Cree que se deberían ir después de que esta semana se haya conocido que el 7 de marzo tenían datos de cuál podía ser la evolución de la pandemia en nuestro país. No le sorprende lo sucedido en Navarra, ya que “Sánchez vive contento pactando con ERC y EH Bildu”, explica y su único fin es que “Navarra acabe siendo parte de la Comunidad Autónoma Vasca”, algo por lo que ellos no abogan.