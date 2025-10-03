Carlos Cuerpo pide llegar a las últimas consecuencias en las investigaciones sobre Ábalos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a pedir este viernes transparencia y llegar a las últimas consecuencias en relación a las investigaciones de la Guardia Civil sobre los "desembolsos" de 95.437 euros del exministro José Luis Ábalos que provendrían de "ingresos no declarados".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en la séptima edición del Foro La Toja- Vínculo Atlántico, Cuerpo ha indicado sobre este asunto , como ha hecho siempre, pide "total transparencia y que se llegue a las últimas consecuencias y dejar actuar a la justicia".

La Guardia Civil ha puesto el foco en su último informe en "desembolsos" de 95.437 euros del exministro José Luis Ábalos que provendrían de "ingresos no declarados", y ha detectado también entregas en efectivo por parte del PSOE que no coinciden con la documentación que el partido remitió al juez.

La UCO ha remitido al Tribunal Supremo un informe patrimonial, al que ha tenido acceso EFE, en el que analiza la información bancaria y tributaria del también exdirigente socialista y la compara con la documentación remitida por el PSOE y el Congreso sobre pagos a Ábalos, y también con conversaciones de su exasesor Koldo García y fotos, como una de un sobre del partido.