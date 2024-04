Cardona no vuelve a Vox: "No he venido a montar algaradas, he venido a ser serio"

El diputado no adscrito y ex de Vox, Xisco Cardona, ha confirmado este martes que no regresará a su antiguo grupo parlamentario después de que sus excompañeros mostraran ayer, tras la reorganización de las portavocías, que tenía las puertas abiertas.

"Ni me han ofrecido ni yo he pedido nada. No he venido a montar algaradas, he venido a ser serio", ha señalado en declaraciones a los medios antes del pleno del Parlament de este martes, en las que ha explicado que este lunes mantuvo reuniones con la nueva portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, y con Enrique Cabanas y Montserrat Lluís, de la dirección nacional, que le pedían su reincorporación.

"Mi posición sigue siendo la misma que tuve en el mes de octubre. La misma firmeza, la misma determinación que tuve entonces la tengo ahora. Nosotros adquirimos un compromiso para dar estabilidad al gobierno, para dar seguridad jurídica a los ciudadanos. Hemos venido a la política a trabajar, a ser serio, a actuar con rigor. Yo no he venido aquí a montar algaradas. He venido a ser responsable", ha afirmado.

Cardona ha evitado pronunciarse respecto a la posibilidad de volver a su antiguo grupo, en el futuro, si las circunstancias cambiaran.