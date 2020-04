Un cardiólogo deja KO a un diputado del PSOE que presume de renunciar a las dietas: "Vergüenza"

Un médico ha respondido con contundencia al mensaje del diputado socialista Odón Elorza, que presumía de haber renunciado a las dietas de 1.900 euros por desplazamientos al estar confinado y no acudir al Congreso de los Diputados.

Los médicos y el resto de profesionales sanitarios son probablemente el colectivo más afectado por la crisis del coronavirus en España y muchos están profundamente descontentos por la actitud de los representantes políticos durante la situación, que además de ser sometidos a unos test que se le niegan a la mayoría de médicos, evitan reconocer cualquier error en la gestión de la crisis.

Algunos de esos políticos, además, se llenan la boca presumiendo de "Sanidad pública" frente a "los recortes de la derecha" mientras los profesionales sanitarios mueren por la falta de materiales protectores y test.

El diputado Odón Elorza presume de renunciar a las dietas

A través de su cuenta de Twitter, el diputado socialista Odón Elorza lanzaba este mensaje en el que presumía públicamente de renunciar a las dietas por desplazamiento de las que disfrutan los diputados que no residen en Madrid.

��Hoy he RENUNCIADO al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 €) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado.

Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la Presidenta del @Congreso_Es el 14 y 21 d marzo. pic.twitter.com/lPeKrN97KF — Odón Elorza (@odonelorza2011) April 2, 2020

Un mensaje en el que el socialista presumía, con mayúsculas, de haber renunciado a una dieta de 1.900 euros, dos veces el salario mínimo interprofesional.

La respuesta de un cardiólogo a Odón Elorza

Ante este mensaje del diputado del PSOE, un joven médico de Castilla y León no se ha podido quedar callado y ha querido responder al diputado a través de su cuenta de Twitter.

Hoy he cobrado mi nómina de 1150€ de residente de 5º años de cardiología (12 años estudiando medicina y especialidad), por el camino me he cogido un COVID y una neumonía bilateral. Y todavía lo llamáis ética, puta verguenza. 1900€ de dietas. @laSextaTV @EspejoPublico pic.twitter.com/4Cialg2uS1 — David González Calle (@davidcalle1390) April 3, 2020

"Hoy he cobrado mi nómina de 1150€ de residente de 5º años de cardiología (12 años estudiando medicina y especialidad), por el camino me he cogido un COVID y una neumonía bilateral. Y todavía lo llamáis ética, puta verguenza. 1900€ de dietas", decía David.

Desde que comenzó la epidemia de coronavirus en España son casi 20.000 los profesionales del sector sanitario contagiados por la enfermedad. Uno de cada siete contagiados en España es un profesional de la salud. Entre ellos, David, que seguirá al pie del cañón protegiendo a los ciudadanos, mientras los diputados siguen echándose las culpas unos a otros.

