Cantabria reafirma su compromiso de incrementar la inversión en cooperación y salud global

Medicosmundi denuncia que no se conoce el origen ni destino del 22% de las ayudas de cooperación de los ayuntamientos

La directora de Cooperación del Gobierno de Cantabria, Silvia Abascal, ha reafirmado hoy el compromiso de la comunidad autónoma de seguir incrementando la inversión en cooperación al desarrollo y en salud global, que este año asciende a 3,3 millones de euros.

Abascal se ha pronunciado así durante la presentación de informe 'La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria', de Médicosmundi, que ha desgranado en una rueda de prensa en el Colegio de Médicos de Cantabria el presidente de Medicusmundi Internacional y coautor del informe, Carlos Mediano.

Abascal ha destacado que el informe pone en valor la cooperación descentralizada de las comunidades autónomas y Cantabria asume "ese compromiso político de avanzar hacia un incremento" de la inversión.

"Ese es el objetivo y hacia el vamos caminando, con un aumento constante y continuo dentro de los presupuestos y de la ejecución, con una visión también puesta en la salud", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que al Gobierno de Cantabria le preocupa "mucho" la salud sexual y reproductiva de las mujeres, aspecto en el que está trabajando en África con el Colegio de Médicos.

La directora general ha reconocido que "queda mucho trabajo por hacer", pero también "hay un compromiso político para hacerlo", por ejemplo con el 0,7% para cooperación, que el Gobierno central convertirá en ley a finales de año. "Creo que vamos en ese buen camino de volver a dar a la cooperación la importancia que se merece", ha dicho.

También ha recordado que de 2011 a 2015 se produjo "una fractura" en inversión en cooperación, tanto a nivel nacional como regional. "Bajamos de cinco millones de euros a 500.000 y ahora hemos pasado a los 3,3 millones que vamos a tener este año", ha señalado.

"Con lo cual, compromiso político para incrementar inversión pública en cooperación al desarrollo y compromiso político también en destinarlo a una salud global, que tenemos que entender para que todo el mundo, para que el mundo sea más justo y más solidario".

En este sentido, ha señalado que la pandemia de Covid ha evidenciado un mundo "cada vez más interconectado. Tenemos economías globales, mercados de valores globales, pero también tenemos la necesidad de una sanidad global", que pasa por trabajar para que no haya desigualdades en el mundo, "donde unos tenemos el servicio garantizado y otras personas ni siquiera están recibiendo una vacuna", ha señalado.

Por su parte, Mediano ha apuntado que la cantidad de cooperación de Cantabria aún está "muy lejos" de las "grandes cifras" que se consignaron en 2009, una cuarta parte, ha señalado.

Ha indicado que la cooperación en Cantabria destina el 12,43% de su ayuda oficial a acción humanitaria, por encima del requisito del 10%. Es la décimo primera comunidad autónoma por volumen y destina 0,34 euros a cooperación por habitante, muy cerca de los 0,38 de media de las comunidades autónomas, si bien por dinero comprometido, no desembolsado, sería la cuarta.

También ha explicado que el gasto en salud representa el 8,8% del gasto en cooperación, por debajo del 11% de media de las comunidades, por lo que ha instado a "dar un impulso" también a la cooperación en salud.

En el caso de Cantabria, la ayuda se distribuye en salud básica y "algo" para salud sexual reproductiva. En su opinión, "está bien orientada sectorialmente y geográficamente".

A nivel global, Mediano ha denunciado un déficit en acción humanitaria "enorme en el mundo, con muchas crisis, que sencillamente ni siquiera existen. Sobre todo las crisis africanas: están totalmente invisibilizadas", ha subrayado.

SE DESCONOCEN LOS DATOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, Mediano ha denunciado que este año se desconocen los datos desagregados de la cooperación local, que no ha facilitado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "El 22% de todo el dinero de las entidades locales españolas no sabemos quién lo ha gastado".

"No sabemos si las ayudas son de entidades locales de Cantabria o de Andalucía, por ejemplo, ni quiera a dónde va el dinero", ha afirmado.

Así, ha explicado que el Ayuntamiento de Santander se comprometió en 2020 a una inversión de 150.000 euros para ayudas para cooperación "y no aparecen". "No sé si ese compromiso se cumplió o no, pero tenemos que saberlo, es la FEMP la que no pudo desagregar esos datos", ha señalado, precisando que el desembolso se ha realizado "pero no sabemos quién lo ha hecho".

SITUACIÓN MUNDIAL

Respecto al informe sobre cooperación en salud, Mediano ha afirmado que en estos 20 años en los que se realiza, el mayor problema de salud del mundo no ha sido el Covid ni el Sida sino "la inequidad, la desigualdad"; una brecha entre los más pobres y los más ricos que "está creciendo".

Ha recordado que cada día mueren 830 mujeres por problemas de embarazo y parto; y 14.400 menores de cinco años. Y que el ochenta por ciento de todas las muertes son evitables.

La mayor carga de mortalidad mundial no es la Covid sino las enfermedades no transmisibles --cáncer, cardiovasculares-- y el 85% por ciento de las muertes por ellas se dan en países de renta media-baja.

Además, casi la mitad la población mundial no tiene acceso a servicios básicos de salud.

Respecto a la Covid, ha destacado que los picos de muertes se han producido en meses de 2021 donde había vacunas, lo que ha atribuido a que muchos casos no se diagnosticaban pero lo que en su opinión también indica "un cierto fracaso de la comunidad internacional en dar una respuesta global a esta pandemia".

Y mientras tanto, el resto de enfermedades no han desaparecido, "sencillamente no hablamos de ellas". Los sistemas sanitarios se han colapsado y "prácticamente en todo el mundo se han interrumpido los programas de todo tipo de enfermedades".

En su opinión, la gestión de la pandemia "no ha sido muy inteligente" y por ejemplo ha "permitido" Omicron, pues se sabía dónde estaba ésta y otras variantes y no se ha procurado una cobertura vacunal en los países de origen.

Al hilo, ha denunciado la "inequidad" en el acceso a las vacunas --"nosotros teníamos como para vacunar diez veces a la población cuando en otros países no había vacunas"--, y el modelo "para competir, no para aliarse" en la investigación. En septiembre estaban investigando 321 vacunas para la Covid con diez líneas distintas.

Finalmente, Mediano ha advertido de la necesidad de "triplicar los esfuerzos" en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente en el de salud, porque "estamos ya muy lejos de cumplir los objetivos que nos habíamos marcado para 2030".