El candidato gitano de Vox en Alfarràs (Lérida) deja el partido y se declara independentista

Antonio Jiménez, candidato de Vox a la alcaldía de Alfarràs (Lérida), ha decidido darse de baja del partido liderado por Abascal tras declararse independentista.

Jiménez, que también es presidente de Acció Social Alfarràs por la integración de las personas gitanas en el municipio, asegura sentirse “engañado” por Vox y dice que no conocía la ideología de la formación.

“Pido disculpas a todos los catalanes y al colectivo gitano y no gitano”, ha expresado en una entrevista en Emum Ràdio.

OH DÉU MEU!!! El candidat de VOX a l'alcaldia d'Alfarràs (Lleida) deixa el partit perquè "me considero independentista y amo a los presos". Diu que li van prometre l'oro i el moro i que se sent enganyat. Ah, va aconseguir 85 vots (un 5,35%, que no està gens malament). pic.twitter.com/oPhxXxXIvN