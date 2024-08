Canarias notifica otros tres casos importados del virus 'Oropuche'

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recibido la notificación por parte del Ministerio de Sanidad de tres nuevos casos importados de virus 'Oropuche' en Canarias.

Concretamente se trata de un varón de 36 años y una mujer de 32 años residentes en Tenerife y un varón 52 años residente en Gran Canaria que comenzaron a presentar síntomas compatibles con la infección tras regresar de sus respectivos viajes a Cuba.

Ante la presencia de síntomas como fiebre, diarreas y dolor articular, y dado que las pruebas realizadas en Canarias para la detección de dengue, zika y chikungunya habían dado negativo, las dos muestras a los pacientes de Tenerife tomadas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y la del paciente de Gran Canaria tomada en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín fueron enviadas el Centro Nacional de Microbiología, organismo que acaba de confirmar los tres positivos.

Las tres personas han evolucionado favorablemente tras la administración de la medicación indicada y no han requerido ninguno de ellos ingreso hospitalario, detalla la Consejería en una nota.

Además, actualmente hay otros tres casos en estudio, uno de los cuales es el que permanece en estudio desde hace unas semanas.

PRIMER CASO

Estos tres casos confirmados se suman al ya notificado a principios de este mes, en un varón de 49 años residente en Gran Canaria que comenzó a presentar síntomas tras regresar de un viaje a Cuba.

En este caso también tuvo una evolución favorable sin ingreso hospitalario y cuyo episodio epidemiológico ya se da por cerrado.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha notificado en las semanas previas varios casos en otras comunidades autónomas como Galicia, Andalucía, País Vasco y Madrid.

Desde la Dirección General de Salud Pública del SCS se recuerdan las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad para aquellas personas que vayan a viajar a lugares donde se han declarado brotes en humanos del virus 'Oropouche' (Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Cuba, Panamá o Trinidad y Tobago) para prevenir la picadura de los mosquitos, especialmente en el caso de mujeres embarazadas o que planean concebir y viajeros con enfermedades del sistema inmune o crónicas, ya que constituyen grupos de población de mayor riesgo.

Entre las principales recomendaciones están usar repelentes de mosquitos con alguno de estos principios activos: DEET (Dietiltoluamida), picaridin, Citriodiol o IR3535; en el caso de personas con mayor riesgo de picadura como trabajadores forestales o agrícolas se recomienda el uso de prendas que cubran las partes expuestas del cuerpo, así como el uso de los repelentes; en menores de dos meses, emplear siempre barreras físicas como mosquiteras para cubrir las cunas y los carritos de los bebés, y evitar el uso de repelentes y en mayores de dos meses, priorizar también las barreras físicas y en caso de usar repelentes, se aconseja especialmente consultar las recomendaciones del fabricante.

Asimismo se propone usar ropa de color claro que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente durante las horas de mayor actividad de los mosquitos, evitar ropa de colores llamativos, en especial el amarillo, que atraen a los mosquitos y evitar el uso de perfumes intensos.

Igualmente desde la Consejería se propone instalar mosquiteras de malla fina en puertas y ventanas, ya sea impregnados en insecticidas o no, esencial si el alojamiento no está adecuadamente climatizado, no abrir las ventanas si no hay mosquiteras en buen estado y en ambientes domésticos, como medida adicional de protección, se recomienda utilizar insecticidas, que actúan matando al mosquito.

En zonas donde se ha decretado un brote de este virus también se deben evitar las actividades al aire libre durante el periodo de mayor actividad de los vectores (al amanecer y atardecer).