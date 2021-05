Campo: “La eficiencia es la única quiebra de nuestro sistema judicial”

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este martes en los "Diálogos Internacionales" celebrados en el Colegio de Abogados de València (ICAV) que la eficiencia es la única quiebra de nuestro sistema judicial.

En unas jornadas técnicas, Campo ha abogado por lograr una mayor eficiencia en la justicia a partir del nuevo marco jurídico que se plasmará a partir de los acuerdos Justicia 2020-30, en los que destacarán tanto la eficiencia procesal, como la eficiencia organizativa y tecnológica.

Acompañado por representantes políticos y sectoriales, entre los que destacaban la consellera de Justicia de la Comunitat Valenciana, Gabriela Bravo, Campo ha subrayado el papel de la transformación digital como pieza clave en esta nueva década de la justicia, que tiene que hacer evolucionar porque el modelo actual está agotado.

He mantenido esa opinión durante muchos años y no sé si está agotado o si la justicia- ha tenido alguna vez un modelo, ha sostenido Campo, quien ha resaltado el papel que desempeñarán las nuevas oficinas municipales de justicia que llegarán a más de 7.000 municipios de la geografía española y donde, según ha afirmado, se podrán realizar trámites administrativos para no tener que acudir a los partidos judiciales.

Campo ha asegurado que la pandemia ha movido todos los muebles de la casa y ahora estamos reordenándolos con más facilidad, al tiempo que ha comentado que la transformación digital hay que cuidarla, aunque ha expuesto que no le preocupa en absoluto tener que compartirla con el modelo anterior.

El ministro de Justicia también ha señalado que las leyes de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la de la Fiscalía Europea son unas legislaciones transformadoras y pioneras porque ponen las primeras piedras y las primeras palabras sobre estos temas, pese a que su cristalización puede llevar seis años.

Sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ministro ha sostenido que prefiere el consenso a los plazos, ya que es mucho más compleja de lo que se puede apreciar: El de ahora es un texto bello y es el mejor proceso penal de nuestro entorno, ha comentado Campos.

Ha explicado que la LECrim pone a la víctima como eje central y que, a su juicio, la acción popular no puede ejercitarse ni por partidos políticos ni por sindicatos, además de resaltar que será el mejor proceso penal de nuestro entorno más cercano, puesto que al ser la última ley en aprobarse, recogerá puntos de vista de todos los países europeos y también de Estados Unidos.

Sobre la inclusión de una nueva ley de Mediación, Campos ha manifestado que la Comunitat Valenciana es pionera en este tipo de legislación y que la sociedad española debe entrar en unos mecanismos que permitan la cohesión social.

Al respecto, ha asegurado que con esta ley se potenciará la Mediación, que contará con ventajas fiscales, al tiempo que ha explicado que será la abogacía la que pilote este este tipo de situaciones: No vamos a admitir ninguna querella en la que no se diga que se ha intentado la mediación. EFE

