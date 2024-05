Así suena 'La Gravedad', el tema de 'OT' que acompañará al equipo español en los Juegos de París

Este miércoles, el COE ha presentado el tema musical que va a acompañar al equipo olímpico español a los próximos Juegos Olímpicos de París.

'La Gravedad' es la canción que interpretan los seis finalistas de la última edición del talent-show 'Operación Triunfo': Ruslana, Naiara, Juanjo, Lucas, Martin y Paul Thin cantaron el 'himno' que el COE ha adoptado para nuestros deportistas olímpicos.

Así suena #LaGravedad por primera vez en directo. Qué bonito es ver a los chicos cumpliendo sueños juntos ?? pic.twitter.com/LiomB2gqPu — NEWS NAIARA | ES (@NewsNaiaraES) May 7, 2024

Letra de 'La Gravedad', el himno olímpico español

La fuerza hace el destino

Hoy corremos por el mismo camino

Mirando al frente

Hoy seguimos la corriente

Que nos lleva al momento final

Compromiso y unión, hemos venido a luchar

Por lo que un niño solo pudo soñar

Aunque el sol caiga y no haya ninguna señal

Siento a mi espalda la fuerza para acelerar

La gravedad no va a poder conmigo

Hasta el final, seguiré mi destino

El viento atrás, pero nunca me olvido

De lo que luché todo lo que aún persigo

Referentes que me motivaron

El esfuerzo que le he dedicado

Levantar mi bandera en alto

La tengo en mis manos

El trabajo interno es el más especial

Los tambores nos hacen sentir

Que no existe meta imposible de alcanzar

Seremos ejemplo a seguir.