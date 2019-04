Calvo contesta a Junqueras: "Con el PSOE no se traspasa ni una línea roja"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves en Fuenlabrada que "España tiene una Constitución, que el principio de seguridad en una democracia es cumplir sus normas, y que con el PSOE no se traspasa ni una línea roja" como, dice, "han demostrado en estos diez meses".

Así ha respondido Calvo al presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, quien en una carta dirigida a la militancia ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negociar "sin líneas rojas" ni "cheques en blanco" para "una verdadera democracia que pasa por un referéndum inevitable".

La ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha insistido en que "todos estamos sometidos" a la Constitución y que "nada hay más a las antípodas del independentismo que la posición de los socialistas, no solamente de los catalanes, si no del resto de los españoles".

"Es el PP quién tiene que contestar por qué le hicieron un referéndum ilegal, por qué durante su periodo de gobierno le hicieron leyes de desconexión", ha añadido Calvo, reiterando que son Oriol Junqueras y el PP los que tienen que "rendir cuentas" por ello y "no los socialistas".

"Los socialistas no hemos consentido que se traspasara ni una sola línea roja y, desde luego, somos la garantía de que un referéndum de autodeterminación no será posible nunca en nuestro país, no lo es jurídicamente, y por tanto no lo es políticamente", ha recalcado.