Buxadé (Vox): Abascal tiene la mano tendida a Feijóo para echar a Sánchez

El portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha dicho este lunes que el presidente de su partido, Santiago Abascal, tiene la "mano tendida" al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como también la mantuvo con su antecesor en el cargo para echar a Pedro Sánchez del Gobierno de España.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa al ser preguntado por la reunión que celebrarán ambos líderes próximamente, de la que aun no hay fecha, pero que el equipo de Núñez Feijóo enmarca en la normal relación del jefe de la oposición con el resto de las formaciones políticas.

"Santiago Abascal tiene la mano tendida, siempre la ha tenido", para hacer un "oposición total y frontal" al Ejecutivo de Sánchez y a sus socios parlamentarios, para echarles del Palacio de la Moncloa, en lugar de consolidar su Gobierno, ha subrayado Buxadé.

Por otra parte, Buxadé ha rechazado que su partido esté dispuesto a ceder el Gobierno a Juanma Moreno en el caso de que la izquierda no sume y solo hiciera falta su abstención para conformar gobierno en Andalucía. "No hay cheques en blanco, no va haber cheques en blanco, como no lo ha habido en Castilla y León", ha subrayado.

Sobre el "efecto Feijóo" en las encuestas, Buxadé ha dicho que en las calles "no ha cambiado nada, al contrario", y que tiene la sensación de que los españoles se unen al proyecto de Vox para desalojar a Pedro Sánchez" de la Moncloa.

Tras señalar que eso "se mantiene y se recrudece", ha apuntado que lo importante no es ver si el PP logra 100 o más escaños en las próximas elecciones generales, sino si esta formación se une a Vox para buscar un alternativa al Gobierno actual.

Sobre la designación de un negociador del PP para estudiar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha indicado que es una "crónica de una muerte anunciada" y ha confiado en que no les dé tiempo y en que llegue un nuevo gobierno para que los jueces elijan a los jueces.

Por otra parte, Buxadé ha anunciado que Santiago Abascal acudirá a la manifestación que ha convocado el sindicato Solidaridad el próximo 1 de mayo, a las 12 de la mañana, en Cádiz, para defender los derechos de los trabajadores.