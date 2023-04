Borràs responde a Junqueras que ella no fraccionó contratos y ERC sí

La presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs (JxCat), ha negado, en respuesta al líder de ERC, Oriol Junqueras, que ella haya fraccionado contratos cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas, aunque la sentencia condenatoria considera probado que sí que lo hizo, mientras que "conselleries y ayuntamientos de ERC sí".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, advirtió ayer en una entrevista con EFE que "fraccionar contratos no ayuda en nada al independentismo", por lo que emplazó a JxCat a que "actúe con responsabilidad", deje de lado sus "peleas internas" y proponga un relevo de Laura Borràs para la presidencia del Parlamento catalán.

Borràs ha querido responder a Junqueras y lo ha hecho mediante un tuit publicado en su perfil en la red social, en el que afirma: "señor Junqueras, yo no he fraccionado contratos, y el señor Barrientos -presidente del tribunal que le juzgó- tenía dos periciales que demostraban esto y que decidió no aceptar para que no le desmontasen su 'extraordinaria' sentencia".

La presidenta del Parlament suspendida añade que: "conselleries y ayuntamientos de ERC que sí que fraccionan tampoco no deben ayudar".

En otro tuit adicional, añade que "lo que no ayuda nada al independentismo es mentir insistiendo en el tema de la corrupción por simple interés partidista", y termina afirmando que: "si usted da por buena una sentencia del juez Barrientos, como mínimo léala bien o pare de calumniarme".